﻿ارتفاع الصادرات التركية إلى قطر خلال يوليو 51.5 في المئة

سجلت الصادرات التركية إلى قطر عقب الحصار المفروض عليها، ارتفاعا بنسبة 51.5 في المئة خلال حزيران/يونيو الماضي مقارنة مع ايار/مايو الماضي.

وساهم التقارب التركي القطري عقب فرض السعودية ومصر والإمارات والبحرين حصاراً برياً وبحريا وجوياً عليها في 5 حزيران/يونيو المنصرم، في إكساب العلاقات التجارية بينهما زخما جديدا.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات تركيا إلى قطر خلال حزيران/يونيو الماضي ارتفعت بنسبة 51.5% مقارنة مع الشهر السابق عليه، ليبلغ إجمالي قيمتها 53.5 مليون دولار.

وتحتل المواد الغذائية والفواكه والخضروات والمنتجات الحيوانية والمياه، صدارة قائمة الصادرات التركية إلى قطر

وبحسب معطيات اتحاد المقاولين الأتراك، فإن الشركات التركية تولت إنجاز 128 مشروعا بقيمة 14.1 مليار دولار في قطر، من 2000 إلى 2017.

وفي 12 تموز/يوليو الجاري، أعلن وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن بلاده أرسلت 197طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر، لتلبية احتياجاتها اليومية، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي 5 حزيران/يونيو المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وفرضت عليها حصاراً برياً وبحريا وجوياً، فيما نفت الدوحة الاتهامات، معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».(الاناضول)