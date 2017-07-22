﻿ميلان يكسر حاجز الصمت في سوق انتقالات اللاعبين!

روما – «القدس العريي»: ليس أحد أندية الدوري الإنكليزي وليس باريس سان جيرمان أو أحد أندية الدوري الصيني، لكن ميلان الإيطالي هو من كسر حاجز الصمت في سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف وأنفق ببذخ من أجل استعادة مكانته المرموقة على المستويين الإيطالي والأوروبي.

وأنفق ميلان حتى الآن أكثر من 200 مليون يورو، لضم أندري سيلفا وفابيو بوريني وهاكان كالهانوغلو ولوكاس بيليا وماتيو موزاكيو وليوناردو بونوتشي إضافة لتجديد عقد حارسه الشاب جانلويجي دوناروما. ورغم هذا، لا يزال ميلان راغبا في المزيد، حيث يضع في حساباته المهاجمين الإسباني ألفارو موراتا والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ والإيطالي أندريا بيلوتي إضافة للاعب الوسط المهاجم البرتغالي ريناتو سانشيز. وقال ماركو فاسوني مدير النادي: «لا يزال لدينا المال الكافي… سيكون جيدا أن نتعاقد مع بيلوتي وموراتا وأوباميانغ». ويوجد ميلان حاليا في جولة بالصين ضمن برنامج استعداد الفريق للموسم الجديد. ويعتمد ميلان في تمويل هذه الصفقات على الاستثمارات الضخمة التي ضخها مالكه الصيني الجديد. ويأمل النادي العريق في استعادة مكانته بين أندية النخبة، حيث سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا سبع مرات ويحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد في قائمة أكثر الأندية فوزا بهذا اللقب.

ورغم هذا التاريخ الرائع، عانى ميلان في السنوات الماضية من تدهور كبير في مستواه، فيما أصبح منافسه العنيد يوفنتوس هو المسيطر على الكرة الإيطالية. والآن، وبعد مرور نحو ثلاثة عقود على امتلاكها النادي، رحلت عائلة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني وتركته للمستثمر الصيني يونغ هونغ لي الذي تعهد بتعديل أوضاع النادي بعدما اشتراه من بيرلسكوني. وقال لي: «منذ اليوم الأول الذي اشتريت فيه ميلان، تعهدت بأن يستعيد النادي مكانته العظيمة في إيطاليا وأوروبا… نثق بان الجماهير ستفتخر مجددا بفريقها». وكانت مجموعة يونغ هونغ لي الاستثمارية اشترت في نيسان/ أبريل الماضي 99.93 بالمئة من أسهم النادي مقبل نحو 740 مليون يورو .وتتضمن الخطة الطموحة للمالك بناء الاستاد الجديد الخاص بالنادي لتجنب اقتسام استاد «سان سيرو» العريق مع الانتر المنافس العنيد لميلان في مدينة ميلانو. لكن المالك الجديد يرغب أولا في طفرة بنتائج الفريق. وما زال التعاقد مع بونوتشي الأبرز بين الصفقات التي أبرمها ميلان حتى الآن في سوق الانتقالات الحالية حيث خطف أحد أعمدة الدفاع المتألق لفريق يوفنتوس. وأبرم ميلان الصفقة مقابل 42 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو، بخلاف المكافآت ليصبح الأعلى راتبا بين جميع اللاعبين في الدوري الإيطالي. ورغم هذا، لا يزال النادي راغبا في إبرام المزيد من الصفقات، حيث ذكرت وسائل الإعلام أنه يسعى جاهدا لضم موراتا الذي يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بحثا عن فرص أفضل للمشاركة في المباريات. كما يضع ميلان ضمن حساباته المهاجم الغابوني أوباميانغ هداف الدوري الألماني الموسم الماضي، وقد يعرض 60 مليون يورو على بوروسيا دورتموند للتعاقد مع اللاعب. كما يسعى ميلان لضم البرتغالي ريناتو سانشيز من بايرن ميونيخ الألماني، والشيء المؤكد هو أن ميلان لن يلجأ للكسل أو الخمول في سوق الانتقالات نظرا لرغبة النادي العريق في استعادة وضعه المرموق. وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز السادس حيث يخوض فعاليات الدور التمهيدي الثالث المؤهل للدوري الأوروبي. وغاب ميلان عن الساحة الأوروبية في المواسم الثلاثة الماضية كما كان آخر لقب للفريق في الدوري الإيطالي عام 2011 .