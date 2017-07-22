افتتاح معرض صور “مخيفة” لترامب وإدارته في نيويورك

نيويورك ـ(الأناضول): شهدت صالة المعرض التركي “C24″ في نيويورك عرض صور فوتوغرافية “مخيفة” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين في إدارته بعد أن تم التلاعب بها رقميا.

وتضمن المعرض الذي افتتح في صالة يملكها رجلا الأعمال التركيان “أمره قورت تبه لي”، و “مليح دوغان” صورا للرسام الأمريكي الشهير “أوليفر واسو” تناول فيها الأخير ترامب ومسؤولين في إدارته.

وحمل المعرض الذي تم افتتاحه بالتعاون مع وقف نيويورك للفن، اسم “تنميط الوجه” بإدارة رسام الكاريكاتور “دافيد ج. تيري”، ويضم أعمالا لأربعة فنانين بينهم واسو.

وقام واسو بإعادة تصميم صور مستشار الرئيس الأمريكي “ستيف بانون” ومستشارته كاليان كانوي، التي يقال بأنها لعبت دورا مهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، على شكل إنسان مريض ومثير للاشمئزاز.

كما تضمن المعرض صورا لبنت الرئيس الأمريكي إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر تم استبدال لون أعينهما البني بلون عينا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إشارة إلى علاقتهما بالإدارة الروسية.

وتعرض الصور المعدلة رقميا والتي تم تحويلها إلى شكل مخيف، عبر استخدام أماكن وأضواء خاصة خلال العرض.

ويستمر المعرض حتى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان الرسام أوليفر واسو قد تبرع بوارداته التي جناها من معرضه السابق للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU).