﻿جميلة أمين حسين: «المرأة في الرواية اللبنانية المعاصرة (1899ـ2009)»

العنوان الفرعي لهذا الكتاب هو «دراسة في نماذج روائية نسائية مختارة»، والنصوص التي اختارتها الباحثة تتضمن: زينب فواز، لبيبة ماضي هاشم، عفيفة كرم، ليلى بعلبكي، ليلى عسيران، إملي نصر الله، حنان الشيخ، نجوى بركات، إيمان حميدان، علوية صبح، وسحر مندور. وبذلك فإن فصول الكتاب، ما خلا المقدمة والتمهيد، تتوزع كما يلي: روايات البدايات والتأسيس (1899ـ1912)، روايات ما قبل الحرب الأهلية (1958ـ1975)، روايات الحرب الأهلية (1975ـ1997)، روايات ما بعد الحرب الأهلية (2000ـ2009).

وقد جاء على كلمة الغلاف الأخير أنّ المرأة حضرت شريكة فاعلة في المدونة السردية العربية، عبر إضافة قضيتها التحررية إلى سلسلة القضايا التي انشغلت بها الرواية العربية، فخرجت الأقلام النسائية إلى العلن وكتبت المرأة عن قضايا جسدها بجرأة وشجاعة، ضاربة بعرض الحائط القاموس الذكوري القديم الذي استباحها وشوّه صورتها الجنسية، فاكتسبت الحق في الحديث عن جسدها بحرية، معيدة تعريف نفسها ككائن حي اجتماعي ومعرفي. وبذلك تحررت من مظلوميتها ككائن مضطهد، وتخلصت من رهاب الجسد، وكان هذا نتيجة طبيعية لمسار طويل من التحولات التي عاشتها فأصبحت رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه. من هنا تبحث هذه الدراسة في صورة المرأة وحضورها خلال قرن ويزيد من الزمن، من خلال نماذج روائية مختارة لكاتبات لبنانيات تركن بصمة واضحة في تأسيس وانطلاقة الرواية اللبنانية والعربية واستمراريتها. وصورة المرأة في هذا الكتاب تبدأ من مسار تصاعدي مع صورتها الوعظية زمن تأسيس الرواية، متماثلة بذلك مع الرجل وما كتبه في تلك الحقبة، مروراً بمرحلة النهوض القومي والأممي في الخمسينيات والستينيات التي تلبس فيها المرأة صورة المناضلة الباحثة عن حريتها، إلى زمن الحرب الذي أصاب كلا الصورتين برضوض وتصدعات، وإبراز صورة جديدة لامرأة أكثر التصاقاً بمجتمعها المنهار، وصولاً إلى صورة امرأة ما بعد الحرب، المتصالحة مع جسدها، والمكتوبة ذاتاً مستقلة، والمنخرطة في واقعها نحو التجريب والتجاوز.

دار الفارابي، بيروت 2017