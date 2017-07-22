﻿الكويت تقدم احتجاجا رسميا إلى لبنان حول حزب الله

الكويت – أ ف ب – قدمت الكويت احتجاجا رسميا إلى لبنان يتعلق باتهامها حزب الله بتدريب 21 شيعيا دينوا الشهر الماضي بتهمة تشكيل «خلية إرهابية» في الإمارة ذات الغالبية السنية.

ويأتي هذا الاحتجاج بعد طرد الكويت 15 دبلوماسيا إيرانيا الخميس بسبب علاقات مفترضة لطهران مع هذه المجموعة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي قوله الجمعة أن بلاده وجهت مذكرة «احتجاج رسمية إلى الحكومة اللبنانية لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات غير المسؤولة لحزب الله اللبناني».

وأضاف ان الكويت تدعو «الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المشينة من قبل حزب الله اللبناني باعتباره مكونا من مكونات الحكومة اللبنانية».

وأشار المصدر إلى «صدور حكم محكمة التمييز بشأن ما يعرف بخلية العبدلي وما ورد في حيثيات الحكم من ثبوت مشاركة ومساهمة حزب الله اللبناني في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير الأسلحة والتدريب على استخدامها داخل الأراضي اللبنانية بقصد هدم النظم الأساسية في دولة الكويت».

وقررت الكويت الخميس طرد الدبلوماسيين الإيرانيين بعد شهر تقريبا من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر خلية «إرهابية» بتهمة «التخابر» مع الجمهورية الإسلامية.

وقررت محكمة التمييز في الكويت في 18 حزيران/يونيو السجن المؤبد لـ»العقل المدبر لخلية العبدلي» بتهمة «التخابر» مع إيران وحزب الله اللبناني، وسجن عشرين متهما آخرين بين خمس و15 سنة.

وتقول الكويت إن المتهمين تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي تنفيه إيران.

ويشكل الشيعة ثلث سكان الكويت البالغ عددهم 1,35 مليون نسمة.