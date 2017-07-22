هذا ما قاله زيدان عن مستقبل رونالدو في الريال 

(الأناضول): قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إنه يأمل في بقاء لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق الملكي وعدم الرحيل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، أوضح زيدان: “رونالدو سيلتحق بنا بعد 5 أيام، وأتمنى أن يبقى معنا حتى نهاية عقده”.

وأضاف: “رونالدو يستحق الإجازة التي حصل عليها”.

وينتهي عقد رونالدو مع الريال في يونيو/ حزيران 2020، ولا يحق له الرحيل عن الملكي إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي النادي.

وهدد اللاعب بالرحيل الشهر الماضي بعدما وجهت السلطات الإسبانية له اتهامًا بالتهرب الضريبي الشهر الماضي ليدفعه الأمر إلى إخطار المقربين منه برغبته في الرحيل عن النادي الملكي.

وعن المهاجم ألفارو موراتا واحترافه في تشيلسي الإنجليزي، قال زيدان: “بدون موراتا سنصبح فريق أسوء، حتى الآن كذلك نحن نفتقد لمهاجم”.

وفيما يتعلق بالتفاوض مع الفرنسي كيليان مبابي، قال المدرب الفرنسي: “كل شيء قد يحدث حتى نهاية سوق الانتقالات، هو لاعب جيد ولديه إهتمام العديد من الأندية”.

وعن لقاء السوبر الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، قال زيدان: “البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يعرف يتعامل ويتحكم بالمجموعة التي يملكها، خبرتي بالعمل معه كانت مهمه بالنسبة لي”.