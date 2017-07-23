رجال الإطفاء يتمكنون من احتواء جزء كبير من حريق غابات كاليفورنيا

(رويترز): تم احتواء حريق غابات في وسط ولاية كاليفورنيا يوم السبت بما يكفي لجعل السلطات تفكر في السماح لمزيد من السكان بالعودة إلى منازلهم وذلك بعد يوم واحد من إلغاء أوامر إخلاء بلدة كانت معرضة للخطر سابقا.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا أن حريق ديتويلر الذي شب خارج متنزه يوسيميتي الوطني مباشرة أتى على 7550 فدان ودمر أكثر من 120 مبنى من بينها 60 منزلا منذ اشتعاله يوم الاثنين . وأُطلق على هذا الحريق اسم ديتويلر نسبة إلى طريق يقع قرب المكان الذي اشتعل فيه في سفوح جبال سييرا نيفادا. وتم احتواء 40 في المئة من الحريق بحلول بعد ظهر السبت.

وأجبر الحريق نحو ألفين من سكان بلدة ماريبوسا على الفرار من منازلهم يوم الثلاثاء.

وألغت السلطات بعد ذلك أوامر بإخلاء البلدة من السكان. وقال مسؤولون إن السلطات سمحت لمزيد من السكان بالعودة إلى بيوتهم يوم السبت.

وظل متنزه يوسيميتي مفتوحا على الرغم من اشتعال الحريق بالقرب منه ولكن الدخان حجب رؤية معالمه الشهيرة.

وقال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للحرائق إن حريق ديتويلر واحد ضمن 38 حريقا ضخما مشتعلا في الغرب الأمريكي.