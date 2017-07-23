الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نائبين فلسطينيين

الأناضول: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع إجمالي المعتقلين الى 58 نائباً من أصل 132 (أي نحو 45% من نواب المجلس).

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت منزل النائب عمر عبد الرازق في مدينة سلفيت واعتقلته.

وأضاف الشهود، إن القوات فتشت المنزل وعاثت فيه قبل انسحابها.

وفي مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي النائب شاكر عمارة من منزله، ونقله لجهة غير معلومة، بحسب شهود.

وكان عبد الرازق وعمارة، النائبين في كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في البرلمان، قد تعرضا للاعقال عدة مرات.

ويرتفع عدد النواب المعتقلين لدى السلطات الإسرائيلية إلى 58 نائباً، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.