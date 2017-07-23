رئيس الصليب الأحمر يصل عدن لتفقد الأوضاع الإنسانية في اليمن

(الأناضول): وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، في مستهل زيارة لتفقد الأوضاع الإنسانية في البلاد التي تشهد حرباً منذ أكثر من عامين.

وقال عدنان حزام، الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إن “ماورير وصل على متن طائرة للصليب الأحمر إلى مطار عدن الدولي، وهو الآن يعقد لقاءً مع رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر”، دون ذكر تفاصيل.

والسبت كان المصدر نفسه قد أفاد، أن “ماورير سيلتقي في عدن مسؤولين في الحكومة اليمنية، للنقاش حول الوضع الإنساني في البلاد”.

وتابع حزام حينها، أن “المسؤول الدولي سيزور العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، كما أنه من المرجح أن يقوم بزيارة لمدينة تعز(جنوب غرب) إن سنحت الفرصة”.

ومن المقرر أن يعقد المسؤول الأممي لقاءات مع مختلف الأطراف الفاعلة في اليمن، لمناقشة الوضع الإنساني المتفاقم في البلاد، مع التطرق إلى أوضاع المحتجزين لدى مختلف أطراف الحرب، حسب المصدر.

وتعتبر زيارة المسؤول الأممي، هي الثانية له لليمن، فقد سبق أن زار البلاد في أغسطس/ آب 2015، اطلع خلالها على الوضع الإنساني.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ خريف 2014 بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات، فضلاً عن تسببها بمقتل أكثر من 10 آلاف يمني وجرح 40 ألفاً آخرين، ونزوح قرابة 3 ملايين في الداخل، حسب تقديرات للأمم المتحدة.