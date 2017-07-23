المرصد: طائرات النظام تنفذ ضربات قرب دمشق رغم وقف إطلاق النار

(رويترز): قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرات حربية تابعة للنظام السوري نفذت ضربات جوية في منطقة الغوطة الشرقية شرقي دمشق الأحد، بعد يوم من إعلان قوات النظام وقف الأعمال القتالية في المنطقة.

وقال المرصد ومقره بريطانيا إن السبت، كان هادئاً نسبياً بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مع وقوع بعض الحوادث المنفصلة.

وأضاف المرصد أن ست ضربات جوية استهدفت الأحد مدينة دوما وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.