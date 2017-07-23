طالبان تعدم سبعة من 70 مدنيا تم خطفهم في جنوب أفغانستان

(د ب أ): أعدم مسلحو طالبان سبعة مدنيين، بعد خطفها 70 شخصا على الاقل في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للأنباء الأحد.

وذكر مسؤولو الأمن المحلي أن المدنيين قتلوا برصاص مسلحي طالبان السبت، بعد أيام من خطفهم من قرى مختلفة.

وأكد قائد الشرطة الاقليمية، الجنرال عبد الرزاق إعدام المدنيين، قائلا إنه لم يتم تأكيد الدافع الرئيسي وراء الخطف والإعدام حتى الآن.

وقال متحدث باسم شرطة قندهار، ضياء دوراني إنه تم خطف المدنيين من ثلاث قرى مختلفة في منطقة شاه والي كوت الاسبوع الماضي.

وأضاف أنه يبدو أن المدنيين خطفوا بسبب صلات تربطهم بالحكومة أو بسبب دعم التمرد الذي تقوده طالبان.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الان.

وهذه ليست المرة الاولى، التي يخطف فيها مسلحو طالبان مدنيين، بسبب ما يزعم من تعاونهم مع الحكومة وقوات الأمن، لكن وقعت العديد من الحوادث في مختلف أنحاء البلاد، لاسيما على الطرق السريعة، حيث يوقف مسلحو طالبان المركبات ويخطفون المدنيين.