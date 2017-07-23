هروب 350 عراقياً من مناطق سيطرة “الدولة” غربي الأنبار

(الأناضول): كشف مسؤول محلي عراقي بمحافظة الأنبار، عن هروب 350 مدنياً من مناطق سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) (عنه وراوه والقائم)، غربي الأنبار.

وقال عماد الدليمي قائممقام قضاء الرطبة بالأنبار، الأحد، إن “350 شخصاً معظمهم نساء وأطفال ومسنون، تمكنوا من الهروب من مناطق عنه وراوه والقائم غربي الأنبار، ووصلوا إلى مكان استقبال النازحين في سيطرة الناظرة شمال مدينة الرطبة (310 كم غرب الرمادي)”.

وأضاف الدليمي، أن “النازحين دفعوا مبالغ مالية لمهربين عن كل شخص 300 دولار، وسلكوا طرقاً صحراوية بغرض الخلاص من سطوة داعش ومن ظلمهم وإجرامهم”.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر تسيطر على مدينة الرطبة غربي الأنبار، فيما تستقبل تلك القوات بين الحين والآخر أسراً هاربة من مناطق سيطرة (داعش)، والتي تعتبر آخر معاقل التنظيم في المحافظة.