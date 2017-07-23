موغيريني تصل إلى الكويت ضمن مساعي حل الأزمة الخليجية

(الأناضول): وصلت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى الكويت، الأحد.

وتأتي الزيارة في سياق الجهود الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة لمعالجة الأزمة الخليجية، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ومن المقرر أن تجري موغيريني مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الكويتيين للإعراب عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لحل الأزمة الخليجية، وفق المصدر ذاته.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي قالت في تصريح للصحفيين الإثنين الماضي: “سأقوم الأحد المقبل (اليوم)، بزيارة الكويت، الوسيط الذي ندعمه ونتعاون معه، حيث إننا على اتصال مستمر مع الجانب الكويتي”.

ويقوم أمير الكويت بجهود وساطة لرأب الصدع الخليجي حظيت بإشادة دولية واسعة، فيما لم يتم إحراز سوى تقدم طفيف حتى اليوم في حل الخلاف بين دول الحصار وقطر.