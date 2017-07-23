نيمار يتألق ويقود برشلونة للفوز على يوفنتوس في كأس الأبطال

(د ب أ): قاد النجم البرازيلي نيمار فريقه برشلونة الاسباني للفوز على يوفنتوس الإيطالي 2 /1 فجر الأحد بالتوقيت المحلي ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل نيمار هدفي الفوز لبرشلونة وسط تكهنات متزايدة حول رغبته في الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية.

وافتتح نيمار التسجيل بعد مرور 15 دقيقة بعدما تبادل التمرير مع باكو ألكاسير قبل أن يسدد دون عناء في الشباك.

وعاد نيمار وسجل الهدف الثاني له وللنادي الكاتالوني في الدقيقة 26 بشكل أكثر من رائع بعدما راوغ حوالي أربعة مدافعين وتوغل بالكرة داخل منطقة جزاء يوفنتوس قبل أن يسدد بمهارة في المرمى. وتكفل المدافع الدولي جيورجيو كيلليني بتسجيل هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 62.

يأتي التألق اللافت لنيمار وسط تقارير صحفية عن قرب انتقاله إلى باريس سان جيرمان مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ماركا الاسبانية أن عددا من لاعبي برشلونة تحدثوا مع نيمار من أجل إقناعه بالبقاء في النادي، ويبدو أن نيمار وافق على البقاء، لكن يبدو أن موافقته جاءت متأخرة حيث أشارت ماركا إلى أن انتقاله قد تم بالفعل إلى سان جيرمان.

والمحت ماركا إلى وجود احتمالية بشأن توقيع والد نيمار الذي يقوم بدور وكيله بالفعل على عقود انضمام اللاعب إلى باريس سان جيرمان.

وكان نيمار انضم إلى برشلونة قادما من سانتوس البرازيلي في 2013 في صفقة مثيرة للجدل قدرت قيمتها بنحو 95 مليون يورو، ونجح في تسجيل105 هدفا خلال 186 مباراة مع الفريق منذ ذلك الحين، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإسباني مرتين وثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا وبطولة كأس سوبر إسبانية ودوري أبطال أوروبا بجانب لقب مونديال الأندية.