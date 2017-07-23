المالكي في موسكو بهدف تعزيز الدور الروسي في العراق

(الأناضول): بدأ نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، الأحد، زيارة رسمية إلى موسكو، تستغرق 4 أيام، وذلك بهدف بحث تعزيز الدور الروسي في العراق والمنطقة.

وفي حديث أدلى به المالكي لوكالة “نوفوستي” الروسية الرسمية عشية زيارته روسيا، أكد أن مباحثاته مع الجانب الروسي سوف “تركز على سبل تعميق دور موسكو في الشرق الأوسط وتنشيط التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي، ومشاريع الطاقة المشتركة بين روسيا والعراق”.

وأضاف “سوف أركز خلال المباحثات التي سأعقدها مع كبار المسؤولين الروس بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على سبل تفعيل الدور الروسي في منطقتنا عموماً وفي العراق على وجه التحديد”.

وتابع المالكي قائلاً “نعتزم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلادنا وروسيا في ميادين الاقتصاد والتجارة والطاقة الكهربائية، إضافة إلى تزويد جيشنا بالسلاح الروسي الذي يتدرب عليه عسكريونا ويعرفونه جيداً”.

وفي تعليقه على الدور الروسي في المنطقة، قال المالكي: “لقد أكدت، وأجدد التأكيد على أنه لولا الموقف الروسي، لدمّرت المنطقة برمتها، ولولا الدور الروسي المغاير للدور الأمريكي، لسقط النظام في سوريا، وعزز الإرهابيون مواقعهم وتغيرت خارطة المنطقة، وسقطت بغداد في نهاية المطاف”.