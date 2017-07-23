مدير إعلام البيت الأبيض الجديد يحذف تغريدات تخالف آراء ترامب

(أ ف ب): حذف المدير الجديد للاعلام في البيت الأبيض، انتوني سكاراموتشي، تغريدات على “تويتر” كان أبدى فيها آراءا مخالفة لتلك التي يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أنها “تصرف الانتباه” عن أمور أهم.

وبعد يوم على تسلمه منصبه الجديد الجمعة، حذف الخبير المالي السابق في نيويورك، سلسلة تعليقات على حسابه في “تويتر” عبر فيها عن آراء مخالفة لترامب حيال الهجرة غير الشرعية والتغير المناخي والإسلام وحتى ضبط حمل السلاح.

وكتب سكاراموتشي على “تويتر” “لأجل الشفافية الكاملة: أقوم بحذف التغريدات السابقة. لقد تطورت الآراء السابقة ولا يجب أن تصرف الانتباه (عن أمور أخرى). أنا أخدم أجندة رئيس الولايات المتحدة وهذا كل ما يهم”.

وبعد قليل كتب “سنمضي في دعم أجندة رئيس الولايات المتحدة لخدمة الأمريكيين”.

وفي تغريدة كتبها عام 2012، أعرب سكاراموتشي عن دعمه لكثير من القضايا التي لطالما دافع عنها الديمقراطيون واصفا نفسه بأنه “مع زواج المثليين وضد عقوبة الإعدام ومع حرية الاختيار”.

ودفع تعيين سكاراموتشي المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إلى الاستقالة الجمعة.

وقال ترامب في بيان إنه “ممتن” لعمل المتحدث السابق وأشاد بنسبة المتابعة التي حققتها لقاءات سبايسر الصحافية التي عادة ما حملت طابعا حادا.

وعكست استقالة سبايسر التوترات المتنامية في الإدارة وسط تعطل أجندتها التشريعية في الوقت الذي يهزها تحقيق بشأن وجود تعاون محتمل بين فريق حملة ترامب وروسيا.