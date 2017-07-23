نتنياهو: سنهدم منزل منفذ عملية “حلميش” في أقرب وقت ممكن

(الاناضول): قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الأحد، إن حكومته ستسرّع من إجراءات هدم منزل الشاب الفلسطيني عمر العبد، منفذ عملية “حلميش”، التي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين يوم الجمعة الماضي.

وجاء حديث نتنياهو، خلال اجتماع وزراء حزب الليكود، في مقر الحكومة بمدينة القدس اليوم.

وتوعّد نتنياهو، في البيان بهدم منزل المنفذ في أقرب وقت ممكن.

وأضاف:” الحكومة تتعامل مع الأوضاع الأمنية بهدوء، وتتصرف بمسؤولية تجاه ما يجري”.

وقُتل 3 مستوطنين إسرائيليين، وأصيب رابع بجروح، مساء الجمعة الماضي، بعملية طعن داخل مستوطنة “حلميش” المقامة على أراضي قرية “النبي صالح” شرق رام الله، وسط الضفة الغربية، نفذها الشاب عمر العبد من سكان قرية كوبر، قرب مدينة رام الله، والذي أُصيب بجروح متوسطة إثر إطلاق النار عليه قبل أن يتم اعتقاله.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشاب المنفذ قوله لقوى الأمن الإسرائيلية، أنه نفذ الهجوم رداً على الاجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، بمدينة القدس.

وتشهد مدينة القدس توتراً متصاعداً، منذ الجمعة قبل الماضي، حيث أغلقت السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى، عقب وقوع عملية إطلاق نار، وأقدمت على تركيب بوابات فحص إلكترونية على مداخله، وهو ما قوبل برفض فلسطيني، رسمي، وشعبي.