العثور على ثمانية قتلى و28 جريحا في مقطورة شاحنة في تكساس

(أ ف ب): أعلنت السلطات الأمريكية العثور على ثمانية قتلى الأحد في شاحنة مركونة في موقف متجر كبير في سان انطونيو بولاية تكساس، في ما يبدو انه محاولة لتهريب البشر.

وأعلن قائد شرطة سان انطونيو وليام مكمانوس وقائد جهاز الاطفاء تشارلز هود للصحافيين العثور، إلى جانب القتلى، على 28 جريحا 20 منهم اصابتهم خطيرة، تم توزيعهم على سبعة مستشفيات لعلاجهم.

وقال قائد الشرطة ان المجموعة تضم اطفالا وبالغين، موضحا انه تم توقيف سائق الشاحنة.

وقال مكمانوس في مؤتمر صحافي “تلقينا اتصالا من احد موظفي وولمارت بشأن مقطورة مركونة في المرأب”. وتابع مكمانوس “تقدم منه احد الاشخاص الذين كانوا داخل اشاحنة لطلب المياه. وعاد الموظف حاملا المياه، وابلغ الشرطة ووصلنا الى الموقع حيث عثرنا على ثمانية قتلى في مؤخرة المقطورة”، واصفا الامر بـ”المأساة المروعة”.

كما أوضح أن تسجيلات المتجر الأمنية كشفت وصول سيارات لاصطحاب بعض ركاب المقطورة الذين كانوا بخير. وقال اننا “نحقق في جريمة تهريب بشر هذا المساء”.

ولم يتضح على الفور عدد الافراد الذين تمكنوا من مغادرة الشاحنة على قيد الحياة، بحسب مكمانوس.

بدوره أوضح هود أن مكيف الهواء في المقطورة لم يكن يعمل.

واضاف قائد جهاز الاطفاء “بدأنا باخراج المرضى من مؤخرة الشاحنة… وكان هناك 20 مصابا آخرين بحال حرجة للغاية أو بحال خطرة وتم نقلهم إلى عدد من المسشتفيات”.

وتقع سان انطونيو على بعد ساعات بالسيارة من حدود ولاية نويفو ليون المكسيكية. وتشهد المنطقة فترة من الحر والجفاف.

واعلن قائد الشرطة انه تم ابلاغ السلطات الفدرالية للهجرة كما وسلطات الهجرة والجمارك.