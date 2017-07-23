 محادثات بين حفتر والسراج في باريس يوم الثلاثاء

(رويترز): قال مصدر دبلوماسي الأحد، إن القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر وفائز السراج رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة يعتزمان اللقاء يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات برعاية فرنسية في سبيل حل الأزمة.

وقال المصدر، “أعلم أن حفتر في باريس بالفعل ومن المقرر أن يصل السراج قريباً. يستهدفان يوم الثلاثاء”.

وأجرى حفتر والسراج محادثات في أبوظبي في مايو/أيار للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف العام. وتناولت المحادثات اتفاقاً تدعمه الأمم المتحدة ويأمل شركاء ليبيا في الغرب أن ينهي الاقتتال بين الفصائل التي تهيمن على البلاد منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.