البابا يدعو للحوار و”يتابع بخوف أحداث العنف” في القدس

(رويترز): عبر البابا فرنسيس الأحد، عن قلقه إزاء العنف في القدس في الآونة الأخيرة ودعا للحوار والهدوء من أجل استعادة السلام.

وقال أمام حشد اجتمع رغم قيظ الشمس في ميدان القديس بطرس، “أتابع بخوف التوتر والعنف الخطيرين على مدى الأيام الماضية في القدس. أشعر بالحاجة للتعبير عن دعوة من القلب إلى الهدوء والحوار”.

كما دعا البابا للصلاة على أمل أن تتقدم كل الأطراف بمقترحات “للوفاق والسلام”.

وقُتل ثلاثة إسرائيليين طعناً وأصيب رابع في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية، بعد ساعات من استشهاد ثلاثة فلسطينيين في أعمال عنف بسبب قرار إسرائيل تركيب أجهزة كشف عن المعادن على مداخل الحرم القدسي الشريف.