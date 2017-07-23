إيران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي والعسكري

(د ب أ): وقع وزيرا دفاع كل من إيران والعراق الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري.

ووصفت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) المذكرة، التي وقعها الأحد الوزير الإيراني العميد حسين دهقان والعراقي اللواء عرفان الحيالي، بأنها “انطلاقة لنطاق واسع من التعاون الدفاعي العسكري في مختلف المجالات بين الجانبين”.

وأشارت إلى أن من جملة المحاور التي تم التفاهم بشأنها، “تطوير التعاون وتبادل التجارب في محاربة الإرهاب والتطرف، وأمن الحدود والدعم التدريبي واللوجيستي والتقني والعسكري”.

وفي ختام مراسم التوقيع على المذكرة، أعرب الجانبان عن الأمل في أن تكون مذكرة التفاهم هذه انطلاقة نحو تعاون أكثر جدية وعمقا وفاعلية بين الجانبين.

وكان وزير الدفاع العراقي وصل أمس إلى طهران على رأس وفد دفاعي تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع الإيراني.