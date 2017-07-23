الصحة العالمية: ارتفاع ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 1858 وفاة

الأناضول: قالت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إن عدد ضحايا الكوليرا في اليمن ارتفع إلى ألف 858 وفاة، منذ تفشي المرض في 27 أبريل/نيسان الماضي.

وأضافت المنظمة، أنه منذ 27 أبريل/نيسان الماضي، إلى غاية أمس، تم الإبلاغ عن 384 ألف و719 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا.

كما تم تسجيل ألف 858 حالة وفاة في الفترة نفسها، منها 11 حالة وفاة منذ أمس، ليحافظ الوباء على معدل الوفيات المنخفض الذي شهدته الأسابيع الأخيرة والذي تجاوز 30 حالة وفاة يومياً.

وأشارت المنظمة إلى أنها سجلت تلك الأرقام في 295 مديرية، من ضمن 333 مديرية، تقع في 21 محافظة يمنية، ما يعني أن هناك مديريات في المحافظات الموبوءة لم يصلها الوباء.

وفي سياق متصل، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن “عدد اليمنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية زاد من 18.8 إلى 20.7 مليون منذ يناير الماضي”.

وأضاف البرنامج في تغريدة مقتضبة على حسابه في “تويتر”، إن ذلك الارتفاع في عدد المحتاجين جاء مع “مع زيادة انعدام الأمن الغذائي وتفشي الكوليرا” في البلاد.

و”الكوليرا” مرض يسبب إسهالاً حاداً يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.