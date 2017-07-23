الرئيس الألماني يعارض الإعراض عن واشنطن رغم حالة الارتباك المحيطة بسياسة ترامب

(د ب أ): عارض الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الإعراض عن الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من حالة الارتباك المحيطة بالسياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال شتاينماير في حوار للقناة الثانية الألمانية “زد دي اف” سوف يتم بثه مساء الأحد، إن الديمقراطية الألمانية ما كانت ستكون قائمة بدون الأمريكيين ، وما كان التطور الاقتصادي قد تم بدون خطة مارشال الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الرئيس الاتحادي قائلاً: “في هذه الناحية أوصي بألا نتخلى عن كل شيء ، ومع ذلك فإنني اعترف أنني في حيرة من أمري بشأن كثير من الأشياء”.

وأشار إلى أن ذلك يظهر بقوة، في “أنه لم يكن لدينا حالة بهذا القدر الكبير من عدم اليقين في تاريخ العلاقات الألمانية-الأمريكية وتاريخ العلاقات عبر الأطلسي مثل التي لدينا حالياً “.

وفي الوقت ذاته أكد شتاينماير : “ليست أمريكا بأسرها قد نسيت أهمية العلاقات عبر الأطلسي”، لافتا إلى أنه يعول على “أنه لا يزال هناك تصحيحات داخل السياسة الأمريكية لما نراه حالياً”.