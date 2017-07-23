أردوغان يصل جدة السعودية أولى محطات جولته الخليجية

الأناضول: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مدينة جدة غربي المملكة العربية السعودية، أولى محطات الجولة الخليجية التي تشمل أيضاً الكويت وقطر.

وكان في استقبال أردوغان عند وصل طائرته إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عدداً من المسؤولين السعوديين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي في جدة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يغادر إلى الكويت ثم قطر.

ويرافق أردوغان في جولته الخليجية، عقيلته أمينة، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت البيرق، ووزير الدفاع نور الدين جانكلي، ورئيس الأركان العامة للجيش، الجنرال خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات العامة هاقان فيدان.