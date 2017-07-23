وزير الخارجية الكويتي يبحث مع موغيريني المستجدات الإقليمية

(الأناضول): بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الصباح، مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الأحد، بقصر بيان في محافظة حولي (جنوب العاصمة)، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد عبدالله الصباح، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ووفق المصدر ذاته فقد أشاد الصباح أثناء اللقاء، بـ”العلاقات المميزة التي تربط بين الكويت والاتحاد الأوروبي وكذلك بالعلاقات التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات ومختلف الأصعدة”.

وكانت موغيريني وصلت إلى الكويت اليوم في زيارة قالت “كونا”، إنها “تأتي في سياق الجهود الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة لمعالجة الأزمة الخليجة”. دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، موغيريني، بقصر بيان، في لقاء حضره أيضاً الشيخ صباح خالد الصباح، والشيخ محمد عبدالله المبارك إلى جانب المستشار بالديوان الأميري، محمد ضيف الله شرار، ونائب وزير الخارجية، خالد الجار الله.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

ويقوم أمير الكويت بجهود وساطة لرأب الصدع الخليجي حظيت بإشادة دولية واسعة، فيما لم يتم إحراز سوى تقدم طفيف، حتى اليوم، في حل الخلاف بين دول الحصار وقطر.