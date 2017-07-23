ماذا قال مورينيو عن إمكانية انتقال دي خيا من “يونايتد” إلى “الريال” ؟

(رويترز): قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن ديفيد دي خيا سيستمر مع الفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم وسط تقارير لوسائل إعلام عن اهتمام عدة أندية بالحصول على خدمات الحارس البالغ من العمر 26 عاما من بينها ريال مدريد بطل أوروبا.

وخلال ست سنوات قضاها في يونايتد لعب دي خيا 269 مباراة وفاز بسبعة ألقاب ولفتت عروضه الرائعة أنظار أندية كثيرة عبر أوروبا.

وقال مورينيو إن يونايتد منفتح على أي عرض للحارس لكن الأندية سحبت اهتمامها.

وأبلغ مورينيو صحفيين في سان هوزيه قبل مباراة أمام ريال مدريد اليوم الأحد في بطولة ودية تسبق انطلاق الموسم “أضمن لكم أنه لن يرحل هذا الموسم.

“سيكون رحيله صعبا فهو شاب صادق جدا ومستقيم. اتصلت به عدة أندية لفترة طويلة وكان يونايتد وقتها يعارض هذه الفكرة. الآن يتقبل النادي فكرة رحيله. دائما أتعاطف مع رغبة أي لاعب في الرحيل. لا أرغب في الوقوف أمام رغباتهم ..تقبلنا الموضوع وبعدها قررنا اغلاق المسألة. أراه سعيدا وفي كامل تركيزه ويعمل بشكل أفضل من السابق. سيبقى بنسبة مئة في المئة معنا”.

وأكد اندير هيريرا صانع لعب يونايتد أهمية استمرار زميله في منتخب اسبانيا مع الفريق. وكانت صفقة انتقال دي خيا إلى ريال مدريد انهارت في 2015 في آخر يوم من نافذة الانتقالات الصيفية.

وأبلغ هيريرا وسائل إعلام بريطانية “إذا خسرت جهود أفضل ثلاثة لاعبين في كل مركز مثل ديفيد .. تكون خسارتك فادحة”.

وتابع “لا نرغب في خسارته. بالنسبة لي أعتبره الأفضل في العالم ولذلك أود استمراره مع يونايتد.

“إنه حارس يمنحك النقاط وهو أمر بالغ الأهمية. أرغب في استمراره هنا واللعب إلى جواره لأنه حارس رائع وصديق رائع. هو في كامل تركيزه حاليا مع يونايتد”.