حركة “موطني الرايخ” تهدد بارتكاب عمليات إرهابية في ألمانيا

(الأناضول): قال تقرير للمكتب الاتحادي للجرائم في ألمانيا، إن حركة “مواطني الرايخ” اليمينية المتطرفة، تهدد بارتكاب أعمال عنف مفرطة تصل إلى حد العمليات الإرهابية في البلاد.

وحسب صحيفة “دي فيلت” اليمينية، التي اطلعت على التقرير ونشرت مقتطفات منه، اليوم الأحد، فإن السلطات أجرت في الفترة الماضية تحقيقا مفصلا عن الحركة، التي لا تعترف بالنظام الألماني.

وأضاف التقرير أن أعضاء حركة مواطني الرايخ، ارتكبوا في السنوات الأخيرة 13 ألف جريمة، بينها 750 جريمة عنف، و700 جريمة استهدفت موظفين حكوميين.

وتابع أن عدد أعضاء الحركة يبلغ 12 ألف و800 شخص، بينهم 800 فرد تعتبرهم السلطات متطرفين يمينيين خطرين.

واستطرد التقرير قائلا، إن “حركة مواطني الرايخ، تهدد بارتكاب أعمال عنف مفرطة في الفترة المقبلة، تصل إلى حد تنفيذ عمليات إرهابية”.

وتتمسك الحركة باستمرار الإمبراطورية الألمانية (الرايخ الألماني)، التي أسسها الزعيم النازي أدولف هتلر، وترفض النظام الاتحاد الحالي.

وتستغل الحركة موجة العداء للمسلمين والمهاجرين الذين دخلوا البلاد في 2015، لضم أعضاء جدد.

وترى الحركة أن ألمانيا دولة محتلة، ودستورها غير صالح لأنه أملي من الحلفاء المنتصرين بالحرب العالمية الثانية (1939-1945) دون استفتاء شعبي عليه.

ويعود تأسيس الحركة إلى ثمانينات القرن الماضي، لكنها ظهرت بقوة على الساحة منذ 2010، ومارس أنصارها العنف بشكل ملفت في 2016.