أهالي معتقلي الريف يرفضون دعوات للاحتجاج في ذكرى تولي العاهل المغربي الحكم

(الأناضول): رفض أهالي المعتقلين على خلفية حراك الريف “دعوات للخروج في مسيرة في ذكرى تولي العاهل المغربي محمد السادس الحكم”.

وأعربت لجنة عائلات المعتقلين (تضم أهالي المعتقلين)، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، عن “رفضهم التام والمطلق لدعوات الخروج في مسيرة في 30 يوليو/تموز الجاري، والتي تصادف عيدا رسميا (بمناسبة عيد العرش ذكرى اعتلاء الملك عرش المغرب)”.

وأشار البيان إلى أن “الحراك منذ بدايته تفادى خوض أي مسيرة أو محطة نضالية تصادف هذه المناسبات”.

وأضاف أن “هذه المسيرة تروج لها أطراف مجهولة تسعى إلى تقويض المجهودات والمبادرات الجادة التي تروم إطلاق سراح المعتقلين السلميين”.

ولفت البيان إلى أن “المعتقلين وفي آخر اتصال لهم بعائلاتهم، أكدوا تبرؤهم ورفضهم القاطع لهذه الدعوات التي تسعى إلى تحريف مسار الحراك السلمي الشعبي بالريف”.

وتابع أن “المعتقلين بسجن عكاشة، علقوا إضرابهم عن الطعام في 20 يوليو الماضي، والذي شرعوا فيه يوم 17 يوليو”.

ودعا البيان إلى الاستمرار في سلمية الحراك.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد مدينة الحسيمة (شمال) وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.

وارتفع عدد الموقوفين على خلفية “حراك الريف” إلى أكثر من 200، حسب النشطاء.