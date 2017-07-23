قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى يشكر أمير قطر على دور الدوحة في محاربة الإرهاب

الدوحة ـ “القدس العربي” :

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمكتبه بقصر البحر الأحد الجنرال جوزيف ليونارد فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين لاسيما في مجال التعاون الدفاعي وأوجه دعمها وتعزيزها، حيث تناول الحديث العمليات المشتركة للقوات المسلحة القطرية والقوات الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب والتي تستهدف دعم جهودهما في المساهمة بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشكر الجنرال أمير قطر على دور الدوحة المحوري في هذا المجال. وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

كما استقبل أمير قطر كلاوديو ديسكالزي رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الإيطالية “إيني”،

وتم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون المشتركة وسبل دعمها وتطويرها .