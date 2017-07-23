حفيد مبارك الأكبر ينضم لفريق ناشئي الأهلي



القاهرة- “القدس العربي” ـ مؤمن الكامل:

استمرارا لمسلسل الظهور الطبيعي لعلاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في أماكن عامة والتقاط الصور، ظهر علاء ونجله الأكبر عمر الذي أدى اختبارات القبول في النادي الأهلي المصري، أول أمس السبت، ونشرت صور لعلاء ونجله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المدير الفنى للنادى الأهلي فريق “مواليد عام 2000″، أحمد سراج، أكد في تصريحات صحافية أن فترة الإعداد الخاصة بفريقه بدأت أمس الأحد، وسينتظم فيها الحفيد الأكبر للرئيس الأسبق مبارك، بعد نجاحه في الاختبارات وموافقة جميع أعضاء لجنة الاختبار على ضمه.

وكالعادة، احتفت صفحة “أنا أسف ياريس″ على موقع “فيسبوك”، ويتابعها نحو مليوني متابع، بظهور علاء ونجله في النادي الأهلي ونشرت صورا لهما بعد الاختبارات.

وفي استمرار لمحاولة تجميل صورة الرئيس الأسبق وأسرته، علقت الصفحة على الخبر، قائلة: ان علاء ونجله كانا أول الملتزمين بالحضور في النادي من الصباح الباكر، وجرت معاملتهما مثل بقية الرواد والمختبرين، وانتظرا دورهما في الدخول للاختبارات.

وأشادت الصفحة بسلوك حفيد الرئيس الأسبق الذي لم يتجاوز 17 عاما، “بوقوفه في طابور انتظار الاختبارات مثل زملاءه”، وقالت: لم يعلن عمر أنه حفيد الرئيس الأسبق ولم يتعجل دوره أو يرفض الانتظار، مشيرة إلى أنه تم اختيار عمر علاء مبارك ضمن عدد قليل لينضم إلى فريق الناشئين بالنادي الأهلي، بعدما أحرز 4 أهداف في 15 دقيقة، بحسب الصفحة.

وأبعد مؤيدو مبارك شبهة التوسط من أسرة الرئيس الأسبق لقبول الحفيد الأكبر في النادي الأهلي، أحد أعرق وأشهر الأندية المصرية والعربية والإفريقية.

ومثلما جرت العادة، تباينت التعليقات على الخبر والصور بين مؤيد لمبارك وأسرته في حرية التحرك والظهور كمواطنين عاديين، ورافضين لاستفزاز مشاعر ثوار يناير والشعب الذي أطاح بحكم الرئيس الأسبق في فبراير 2011.

وشكك معلقون في عدم توسط اسرة مبارك للحفيد من أجل قبوله بالنادي الأهلي، التي تعرف بالصعبة، وتوسط الكبار لقبول الناشئين فيها.