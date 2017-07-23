مشادة بين أمن ضريح عبد الناصر و فنانة استعراضية رفضت خلع الحذاء

القاهرة- تامر هنداوي:

شهد ضريح الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، مشادة كلامية، أمس الأحد، بين أمن الضريح، والفنانة الإستعراضية سما المصرى، أثناء زيارتها للضريح اليوم احتفالا بالعيد الـ65 لثورة 23 يوليو/ تموز 1952.

و بدأت الواقعة حينما أرادت سما المصرى التقاط صورة تذكارية بجوار الضريح، ما تسبب فى غضب أمن الضريح الذين طالبوها بعدم التقاط الصور بحجة أن للميت حرمة ولا يجوز الوقوف فوق ضريحه بالحذاء، وعلى الفور خلعت “سما” حذاءها، ولكن الأمن أصر على منعها من التقاط الصور، وتدخلت قوات الأمن الموجودة بالمكان لتنسحب سما المصرى بعد موجة غضب واعتراض من المواطنين الموجودين فى الضريح للاحتفال بذكرى الثورة.

و كانت الفنانة الاستعراضية سما المصرى، زارت ضريح جمال عبد الناصر، أمس، تزامنا مع الاحتفال بالعيد الـ65 لثورة 23 يوليو، و التقطت عددا من الصور التذكارية داخل الضريح.

من جانبها، علقت سما المصرى عن الأزمة التي شهدتها زياراتها للضريح قائلة: ” كنت امر بالصدفة، و وجدت ازدحام في ااضريح، وعندما سألت عن سبب الازدحام، قالوا لى اليوم ذكرى ثورة يوليو/ تموز، فدخلت لقرأة الفاتحة لروح الزعيم جمال عيد الناصر فى ذكرى الثورة”. وأضافت الفنانة الاستعراضية: أنا لا أعرف هل هي الذكري الـ 62 أم الـ65، وكل ما أعرفه انها أعظم ثورة فى التاريخ”. و احتشد العشرات من المواطنين أمام ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أمس ، للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو/ تموز.