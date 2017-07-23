الخارجية الأمريكية تعين قائماً بالأعمال في سفارتها بالدوحة

الدوحة ـ”القدس العربي” ـ إسماعيل طلاي:

عينت وزارة الخارجية الامريكية وليام غرانت بمنصب القائم بالأعمال للسفارة الامريكية فى الدوحة، قطر، ليكون ممثلا لحكومة بلاده، ويقود السفارة في تعاملها الدبلوماسي مع دولة قطر إلى حين تعيين سفير جديد.

وقالت السفارة الأمريكية بالدوحة في بيان لها، إن غرانت دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى، يتمتع بخبرة واسعة في المنطقة. يصل إلى الدوحة بعد أن أمضى سنة دراسية كأستاذ زائر للأمن القومي في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن”. وأشار البيان إلى أن القائم بالأعمال الجديد تولى في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في إسرائيل. وساعد في إدارة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة شملت مخاوف الإرهاب في سوريا ومصر، ومعاهدة الإتفاق النووي مع إيران والمفاوضات حول السلام الإسرائيلي – الفلسطيني.

وخدم وليام غرانت فترتين في العراق، كانت آخرهما القنصل العام في القنصلية الأمريكية العامة في البصرة، العراق، - واحدة من أكبر القنصليات في العالم مع أكثر من 1000 موظف ومتعاقد- . كان غرانت مستشارا سياسيا في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة من 2010 إلى 2012، حيث قاد الفريق الامريكي في مجلس الأمن الدولي. ويشار الي انه في الفترة بين 2009 _ 2010 تولي غرانت مهام كبير المستشارين ا لشؤون العراق في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية. كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس البعثة في لبنان من 2007 إلى 2009، كما شغل منصب نائب رئيس البعثة في جمهورية مالطة من عام 2004 إلى عام 2007.

وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل غرانت في إيطاليا والأرجنتين وبولندا وواشنطن، وعمل على نطاق واسع في الشؤون الاقتصادية.

ويأتي تعين القائم بالأعمال الجديد بالسفارة الأمريكية بالدوحة، في انتظار تعيين سفير جديد خلفا للسفيرة السابقة دانا شيل سميث، التي عادت لبلادها، إثر انتهاء مهامها شهر يونيو/ حزيران الماضي. في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تعاونا وثيقا على المستوى السياسي والعسكري.

وأشاد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 2016، بالشراكة بين واشنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب، وقالت الخارجية الأميركية إن قطر شريك كامل وعضو فاعل في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكد تقرير الخارجية الأمريكية أن قطر تعاونت وعملت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن الوكالات الأمنية الأمريكية ونظيراتها القطرية تربطها علاقة قوية وبناءة، ولا سيما على صعيد تبادل المعلومات، وبأنها كانت شريكاً كاملاً وعضواً فاعلاً في التحالف الدولي للحرب على تنظيم الدولة، حيث قدمت دعماً وتسهيلات للعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.وكانت السفيرة الأميركية السابقة دانا شيل سميث، وقبيل مغادرتها عاصمة القطرية قد حظيت بتكريم الدوحة لها بوسام الوجبة، تقديراً لجهودها ودورها في تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية.