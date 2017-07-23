مدرب الإنتر يُلمح لاقتراب لاعبه من مانشستر يونايتد

القدس العربي :

أقر المدير الفني الجديد لنادي الإنتر لوتشيانو سباليتي، على صحة التقارير الإنكليزية التي ربطت مستقبل جناحه الكرواتي إيفان بيريستش بمانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أن الإدارة لن تقف في طريق صاحب الـ28عامًا، خاصة إذا تلقى عرضًا لا يُقاوم.

وتزعم الكثير من صحف بريطانيا الكبرى أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، حدد اسم سهم الأفاعي الجارح، ضمن قائمة المطلوبين في مسرح الأحلام الموسم المُقبل، حتى أن هناك تقارير، تدعي أن اليونايتد عرض بالفعل 44 مليون جنيه إسترليني، لكن الإدارة المستحوذة على النادي الإيطالي تطمع في المزيد.

وسُئل مدرب روما السابق عن الشائعات التي تُطارد بيريستش مؤخرًا، و أجاب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد في الصين “أود القول بأنه لاعب أكثر من رائع، وإن كان مستقبله متروكًا لي، فلن أسمح بخروجه. لكن إذا تلقى عرضًا بمبلغ يرضي النادي، فسوف نستخدم هذا المال للاستثمار في الفريق، وربما يرحل هذا الصيف“.

وكان بيريستش المتواجد مع الإنتر الآن في الصين ضمن تحضيرات الموسم الجديد، قد انضم إلى صفوف النيراتزوري عام 2015 قادمًا من فولفسبورج الألماني، وخلال هذه الفترة، شارك مع الفريق في 79 مباراة، وسجل كذلك 20 هدفًا، منهم 11 هدفًا في السيري آ الموسم الماضي.