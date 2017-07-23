كاهيل قائداً جديداً لنادي تشيلسي الإنكليزي

لندن-د ب أ- أعلن نادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تنصيب غاري كاهيل قائدا للفريق.

ذلك بعد أن قال الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، أن كاهيل سيخلف جون تيري في حمل شارة قيادة الفريق، بعد انتقال الأخير إلى صفوف آستون فيلا مؤخرا.

و كان كاهيل قد حمل شارة قيادة الفريق في فترات كثيرة الموسم الماضي، في ظل تراجع مشاركة تيري مع الفريق، أما الآن فقد أصبح القائد الأساسي للفريق بشكل رسمي.وقدم كاهيل مسيرة متميزة مع تشيلسي منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج في 2012 قادما من بولتون.

وقال كونتي لصحيفة “ايفنينج ستاندارد” : “أعتقد أنه من المناسب تعيين كاهيل كقائد رسمي في الفريق” وأضاف : “السبب الأهم في ذلك، أن كاهيل قد بقي في تشيلسي لأعوام كثيرا وخاض الكثير من المباريات، وأثبت قدرته على القيام بهذا الدور”.

وكان قلب الدفاع، ديفيد لويز، قد توقع مسبقاً، وقبل أيام من إعلان اسم قائد الفريق، أن يكون كاهيل هو الرجل المناسب للقيام بتلك المهمة، وأثنى على ذلك في مؤتمر صحافي من خلال قوله : “أعتقد أن الأمور تسير في اتجاه تولي جاري القيادة. ولم لا، فالأمر لا يتعلق بشارة القيادة بل بالقيادة التي تمارسها في كل يوم وبمدى التزامك وبالأسلوب الذي تحاول به مساعدة الآخرين”.