مقتل أردني متأثراً بإصابته في إطلاق نار داخل سفارة إسرائيل في عمان إثر طعنه موظفاً فيها

عمان ـ(الأناضول):

قُتل أردني متأثراً بإصابته، اليوم الأحد، في إطلاق نار داخل سفارة إسرائيل الأردن إثر طعنه موظفاً بالسفارة. و كان مصدر أمني أردني قال في وقت سابق إن إن شخصين أُصيبا، الأحد، في حادث داخل مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضح المصدر للأناضول، مشترطاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، أن مواطناً أردنياً طعن موظفاً في السفارة الإسرائيلية، دون أن يضيف أية تفاصيل أخرى.

فيما ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الحادث راجع إلى شجار بين أردني وإسرائيلي داخل مبنى سفارة إسرائيل بمنطقة الرابية في عمان.

وأضافت أن الحادث أسفر عن إصابة المواطن الأردني برصاصتين في منطقة الكتف من حرس السفارة، والإسرائيلي بطعن في الصدر.