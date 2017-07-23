هذا ما قاله رونالدو عن ميسي و نيمار و”شائعات” عن “صفقة القرن”

“القدس العربي”:

أدعت تقارير إسبانية أن أفضل لاعب كرة قدم في العالم كريستيانو رونالدو، يسعى لإفساد صفقة القرن، التي تُطبخ على نار هادئة، لنقل النجم البرازيلي نيمار من “كامب نو” إلى “حديقة الأمراء”، مقابل تسديد قيمة فسخ عقده مع النادي الكتلوني.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، عشرات التقارير التي تتكهن بمستقبل لاعب سانتوس السابق، أغلبها تحدث عن استعداد رئيس النادي الباريسي السيد ناصر الخليفي، لشراء عقد جوهرة البرسا بأي ثمن، حتى لو وصل الأمر لدفع قيمة فسخ عقده، والتي تُقدر بنحو 250 مليون يورو.

في الجانب الآخر، يُحاول رئيس النادي الكتلوني جوسيب ماريا بارتوميو والمدرب الجديد إرنيستو فالفيردي، تكذيب هذه التقارير، والأخير قال بوضوح بعد الفوز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، حملا توقيع نيمار “أستطيع أن أؤكد للجميع أن نيمار ليس للبيع″.

مع ذلك، ما زالت وسائل الإعلام الإسبانية تُرّوج لهذا المسلسل، بحلقات شبه يومية. وقبل قليل، زعم موقع دياريو غول المُتخصص في أخبار عملاقي الليغا، أن صاروخ ماديرا يتواصل مع هداف البرازيل في العصر الحالي عبر whats App، لإقناعه بصرف النظر عن فكرة الذهاب إلى عاصمة الضوء، على أمل أن يُحقق الدون رغبته باللعب مع الموهوب البرازيلي تحت شعار مانشستر يونايتد.

ويقول نفس المصدر، أن هداف البرتغال وريال مدريد على مر العصور، ينجذب كثيرًا لأسلوب غريمه الكتلوني الذي سجل 105هدفًا في 186 مباراة، منذ قدومه من سانتوس في صيف 2013، ومعروف أن كلا اللاعبين ارتبطا مستقبلهما بالمان يونايتد أكثر من مرة، لكن دون جدوى.

رونالدو: منافسة ميسي ونيمار تُحفزني لأكون الأفضل كل عام

واعترف رونالدو، أن منافسة أسماء بوزن ليونيل ميسي ونيمار، بالإضافة إلى أسماء أخرى، تُعطيه الحافز لتقديم أفضل ما لديه، حتى لا يخسر جائزته المُفضلة كأفضل لاعب في العالم.

ولم تخرج الجائزة من أيدي ليو والدون منذ عام 2007، عندما فاز بها البرازيلي ريكاردو كاكا، منذ ذلك الحين تناوب عليها الثنائي تسع مرات، بواقع خمس مرات لقائد الأرجنتين وأربع لخصمه البرتغالي، لكن آخر عامين، قبض الأخير على الجائزة، وفي طريقه لمعادلة غريمه بالوصول للمنصة للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد فوزه بالليغا ودوري أبطال أوروبا.

وفي حديث لصاروخ ماديرا مع شبكة ESPN، تطرق لبعض الأمور التي تُعطيه الدافع لاستكمال رحلة نجاحه، دون النظر لعامل تقدمه في السن، وفي هذا الصدد قال “المنافسة في كرة القدم مثل بقية الألعاب الأخرى، أفضل اللاعبين يريدون دائمًا أن يبقوا في القمة، لذلك لا يوجد مجال للراحة في كرة القدم، لأن هناك من ينتظر راحتك”.

وأضاف “بالطبع أنا أقاتل مع الجميع بما فيهم نيمار، ميسي، ليفاندوفسكي وهيغواين، وبقية اللاعبين الأفضل في العالم، وهذا قتال صحي، وبطبيعة الحال، كل لاعب يُريد أن يكون الأفضل، ودافعي أن أكون الأفضل في كل عام”.

بعيدًا عن كرة القدم، أكد رونالدو أن الشيء الأهم في حياته تبقى العائلة، قائلاً “كنت مع بيتر ليم مالك نادي فالنسيا، وقال لي لدينا المال والشهرة وكل شيء، ولدي الملايين والمليارات، لكن أهم شيء الأسرة، عليك الحفاظ على العائلة ورعايتها على أكمل وجه، وأنا دائمًا مع عائلتي، ونقضي معًا اللحظات الجيدة والسيئة”.