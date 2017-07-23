هذا ما قاله رونالدو عن ميسي و نيمار و”شائعات” عن “صفقة القرن”
“القدس العربي”:
أدعت تقارير إسبانية أن أفضل لاعب كرة قدم في العالم كريستيانو رونالدو، يسعى لإفساد صفقة القرن، التي تُطبخ على نار هادئة، لنقل النجم البرازيلي نيمار من “كامب نو” إلى “حديقة الأمراء”، مقابل تسديد قيمة فسخ عقده مع النادي الكتلوني.
وشهدت الساعات القليلة الماضية، عشرات التقارير التي تتكهن بمستقبل لاعب سانتوس السابق، أغلبها تحدث عن استعداد رئيس النادي الباريسي السيد ناصر الخليفي، لشراء عقد جوهرة البرسا بأي ثمن، حتى لو وصل الأمر لدفع قيمة فسخ عقده، والتي تُقدر بنحو 250 مليون يورو.
في الجانب الآخر، يُحاول رئيس النادي الكتلوني جوسيب ماريا بارتوميو والمدرب الجديد إرنيستو فالفيردي، تكذيب هذه التقارير، والأخير قال بوضوح بعد الفوز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، حملا توقيع نيمار “أستطيع أن أؤكد للجميع أن نيمار ليس للبيع″.
مع ذلك، ما زالت وسائل الإعلام الإسبانية تُرّوج لهذا المسلسل، بحلقات شبه يومية. وقبل قليل، زعم موقع دياريو غول المُتخصص في أخبار عملاقي الليغا، أن صاروخ ماديرا يتواصل مع هداف البرازيل في العصر الحالي عبر whats App، لإقناعه بصرف النظر عن فكرة الذهاب إلى عاصمة الضوء، على أمل أن يُحقق الدون رغبته باللعب مع الموهوب البرازيلي تحت شعار مانشستر يونايتد.
ويقول نفس المصدر، أن هداف البرتغال وريال مدريد على مر العصور، ينجذب كثيرًا لأسلوب غريمه الكتلوني الذي سجل 105هدفًا في 186 مباراة، منذ قدومه من سانتوس في صيف 2013، ومعروف أن كلا اللاعبين ارتبطا مستقبلهما بالمان يونايتد أكثر من مرة، لكن دون جدوى.
رونالدو: منافسة ميسي ونيمار تُحفزني لأكون الأفضل كل عام
واعترف رونالدو، أن منافسة أسماء بوزن ليونيل ميسي ونيمار، بالإضافة إلى أسماء أخرى، تُعطيه الحافز لتقديم أفضل ما لديه، حتى لا يخسر جائزته المُفضلة كأفضل لاعب في العالم.