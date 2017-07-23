نانسي عجرم تخطف الأضواء في مهرجان جرش

خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأضواء في مهرجان جرش بالأردن بعد أن أحيت حفلاً غنائياً ناجحاً ضمن فعاليات المهرجان على المسرح الروماني بحضور حشد كبير من الجمهور.

واختارت نانسي للحفل طلّة بدت فيها كأميرة رومانية، حيث ارتدت فستاناً طويلاً من الأبيض والأسود، كشف جزءاً من بطنها، وأبرز جمال قوامها، في الوقت الذي رفعت فيه شعرها للخلف بتسريحة زادتها جمالاً، وقد أشعلت الفنانة حماس الحضور بباقة من أجمل أغانيها، حيث تفاعلوا مع الفنانة رقصاً وغناءً.

يُذكر أن ناسي عجرم من المفترض أن تحيي حفلاً غنائياً كبيراً في 28 تموز/ يوليو الجاري ضمن مهرجان ضهور الشوير، لتختتم شهر يوليو بحفل يوم 29 ضمن فعاليات مهرجانات الأرز الدولية.