صاحبة أغنية “ركبني المرجيحة” مهددة بالسجن والغرامة

القاهرة – القدس العربي

كشف طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية أن بطلة كليب “ركبني المرجيحة” مهددة بالحبس والغرامة في حال صعدت على المسرح من أجل تقديم فقرة غنائية.

وأضاف أن داليا حسن بطلة كليب “ركبني المرجيحة” سوف يتم حبسها في حال غنت على المسرح، لأنها ببساطة ليست عضوة في النقابة.

وتابع المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صح النوم” أن انتشار أغنية “ركبني المرجيحة” لا يعني أن الجمهور يرغب في هذا النوع من الفن، مشدداً على أن النقابة لا يمكنها معاقبة بطلة الكليب لأنها غير عضوة من الأساس.

في المقابل قالت بطلة الكليب داليا حسن إنها غير نادمة على مشاركتها في الأغنية، وإنها تتمنى الأفضل في حياتها القادمة.

وكانت أغنية “ركبني المرجيحة” قد أحدثت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلمات الأغنية التي وجدها الكثيرون غير لائقة.