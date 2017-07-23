والد عمرو سمير ينهار خلال تشييعه في القاهرة (صور)

القاهرة – القدس العربي

انهار سمير شما، والد الاعلامي والفنان الراحل عمرو سمير خلال تشييع جثمان ابنه في القاهرة الأحد، وذلك بعد أسبوعين من وفاته في اسبانيا، ودخل شما في نوبة من البكاء الشديد متأثراً بوفاة الفنان الراحل.

وحرص والد عمرو سمير على الجلوس إلى جوار جثمان نجله داخل المسجد واصيب بحالة انهيار شديدة وحاول الفنان مدحت صالح تهدئته ومواساته.

يذكر أن الإعلامي الراحل توفي قبل أسبوعين في أحد الفنادق بالعاصمة الإسبانية مدريد إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 33 عاماً.