وفاة محسن فاروق أبرز مطربي الموسيقى العربية بمصر قبل حفل غنائي

توفي محسن فاروق خليها أبرز مطربي الأغاني التراثية في دار الأوبرا المصرية، الأحد، عن عمر ناهز الـ56 عاماً.

ونعت دار الأوبرا المصرية في بيان لها فاروق الذي توفي قبل ساعات من تقديمه لحفل موسيقي في القاهرة، من دون الإشارة إلى سبب الوفاة.

وقالت الأوبرا المصرية إن “محسن فاروق، أحد أبرز الأصوات المصرية الذي برع في أداء أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب (أحد أعلام الموسيقى المصرية 1902: 1991)”.

وقدم فاروق، حسب بيان الأوبرا، عدداً ضخما من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها.

ومثل مصر في مشاركات فنية بالكثير من المهرجانات الدولية المتخصصة كما شغل مناصب رئيس لجنة التراث الموسيقي (حكومية) والمشرف العام على بيت الغناء العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

كما نعى صندوق التنمية الثقافية (يتبع وزارة الثقافة) الفنان محسن فاروق.

وأشار الصندوق، في بيان عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، إلى أن فاروق كان يستعد لإقامة حفل كبير مساء اليوم بشارع المعز (التاريخي/ وسط القاهرة).

ووصف البيان فاروق، الذي ولد عام 1961، بأنه “أحد حراس الغناء العربي، ومن حفظة التراث”.