موسيقي هندي يعزف لأطبائه أثناء إجرائهم عملية له

خلال عملية هي الأولى من نوعها في الهند، عزف موسيقي هندي على جيتاره أثناء خضوعه لعملية جراحية في أعصاب الدماغ، ليساعد الأطباء في تحديد الجزء المسؤول عن العزف.

ويعاني العازف الشهير أبيشيك براساد البالغ من العمر 37 عاما من خلل التوتر للموسيقيين وهو اضطراب في حركة الأعصاب يؤدي إلى تقلصات لا إرادية في الأعصاب.

وكان براساد يقظا أثناء الجراحة، حيث احتاج الأطباء إلى رد الفعل ليحددوا بالضبط أي جزء في الدماغ سيتم استهدافه لإيقاف التشنجات التي تؤثر على الأصابع الثلاثة في يده اليسرى.

وهذه العملية تعد الثامنة التي يتم إجراؤها على مستوى العالم، حيث قام الأطباء بعمل ثقب قطره 14 ملليمترا في الجمجمة وأدخلوا قطبا كهربائيا من نوعية خاصة إلى الدماغ باستخدام مخدر موضعي.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الخلل يؤثر على ما بين 1 و2 بالمئة من جميع الموسيقيين المحترفين في أنحاء العالم.