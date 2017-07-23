﻿معركة عرسال: خسائر إضافية لـ «حزب الله» وفصيل معارض يفاوض للخروج إلى سوريا

عرسال (شرق لبنان) – «القدس العربي» : لليوم الثالث على التوالي وبعد اغتيال الوسيط في المفاوضات نائب رئيس بلدية عرسال السابق أحمد الفليطي، لا تزال جبهة جرود عرسال شرق لبنان مشتعلة، و أعلن الإعلام الحربي التابع لـ»حزب الله» ، أمس الأحد، أنّ قوات الأخير والجيش السوري قد سيطرت على 70% من مساحة الجرود بعد إعلان سرايا الشام التابع للجيش الحر وقف إطلاق النار تمهيداً للمفاوضات.

وأكدت وسائل إعلام قريبة من حزب الله، أنّ الأخير قد سيطر على وادي العويني وعلى مرتفع شعبة القلعة شرق الجرد، والذي يعد أعلى مرتفع 2350 متراً عن سطح البحر ويشرف على وادي الدب ووادي الريحان.

وفيما نعت مواقع الحزب حتى اللحظة 18 مقاتلاً سقطوا في معارك الجرود بينهم مقاتل سنّي وآخر فلسطيني، وقائد ميداني، تكبدت جبهة النصرة أكثر من 70 قتيلاً.

في هذه الأثناء، لا يزال الجيش اللبناني يحيطً بالبلدة، إذ أعلن أنّ مدفعيته قد استهدفت مجموعة من المسلحين في التلال خلال محاولتها التسلل إلى عرسال.

وبعد إعلان انسحاب «سرايا أهل الشام»، المنضوي تحت لواء الجيش الحر، أكّد أبو موفق أحد قادة السرايا لـ»القدس العربي» أنّ «الفصيل قد أعلن عن وقف اطلاق النار والبدء بعملية مفاوضات تفضي بخروجهم بإتجاه الأراضي السورية المحررة .»

ورفض الدخول في تفاصيل عملية التفاوض، ومؤكداً أنّ قرارهم لوقف إطلاق النار غير مرتبط بقرار أمير جبهة النصرة أبو مالك التلي الذي ما زال يقاتل في الجرود.

وعمّا إذا كانت المفاوضات مع الحزب أو الجيش أو عبر وسطاء، أشار أبو موفق إلى أنّ «التفاوض سوف يكون مع كل الأطراف المعنية عبر وسطاء».

وأعلنت قيادة الجيش، أول من أمس السبت، «تعرض سيارة يستقلها النائب السابق لرئيس بلدية عرسال السيد أحمد الفليطي يرافقه فايز الفليطي المكلفان التفاوض مع المجموعات الإرهابية، لصاروخ من قبل تنظيم فتح الشام، ما أدى إلى بتر قدم الأول وإصابة الثاني بجراح مختلفة».

لكن الناشط السوري الميداني أبو الهدى الحمصي لـ «القدس العربي» أكد أنّ «استهداف السيارة التي كانت تقل الفليطي وأبو حسن الأطرش كان من قبل حزب الله»، لافتاً إلى أنّ المعلومات تقول انّه قد خرج من الاستهداف حياً إلا انّ تصفيته تمت في المستشفى، لا سيما وأنّه كان بصحة جيدة».

وحمّل الحمصي الحكومة اللبنانية مسؤولية استهداف الفليطي.

وفي ما يتعلق بأوضاع وادي حميد أشار إلى أنّ «القصف يتركز على المخيمات وهناك إصابات قد سجلت».

وأكّد الحمصي أنّ حزب الله قد تكبد العديد من القتلى، مؤكداً أنّ « 3 مجموعات من الحزب قد تمّ القضاء عليهم بشكل كامل اثناء محاول التقدم في الجرود، وعدد القتلى قد تخطى الـ40 بينهم القيادي جعفر مشيك والذي أعلن عنه الحزب».

أما عن انسحاب سرايا أهل الشام، فقال «السرايا اعلنت عن هدنة وهناك معطيات عن اتفاق سوف يعقد بينها وبين حزب الله للخروج من جرود عرسال أما الوجهة فهي إما الأدلب أو القلمون».

وفي ما يخص نازحي وادي حميد فيتم نقلهم على دفعات، والظروف المعيشية المأساوية هي التي تطغى على تنقلاتهم

وتواصلت «القدس العربي» مع أحد النازحين، الذي أشار إلى أنّه قد تمّ نقل 102 عائلة يوم أمس إلى عرسال كما تمّ إدخال عدد من المصابين، مشيراً إلى الأوضاع المأساوية التي يعانيها الذين ظلّوا في الوادي نظراً لعدم وجود مواد غذائية ولا أبسط متطلبات الحياة.

ولفت النازح إلى أنّ «الذين تمّ نقلهم إلى عرسال أوضاعهم ليست افضل فهم وزعوا على المخيمات وهم عالة على ساكنيها ولا يملكون لا فراشاً ولا بطانية والمنظمات لم تلتفت إليهم.»