﻿اشتباكات في الموصل… وهروب 350 مدنياً من مناطق «الدولة» غربي الأنبار

بغداد ـ الموصل ـ «القدس العربي» ـ وكالات: قتل 3 جنود عراقيين، واثنان من مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية»، أمس الأحد، في اشتباكات بين الطرفين عقب تسلل لعناصر التنظيم على مواقع للجيش غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)، حسب مصدر عسكري.

وقال النقيب سالم إلياس الضابط في الجيش إن «3 جنود ضمن الفرقة المدرعة التاسعة، قتلوا خلال تسلل لعناصر التنظيم على مواقع الجيش في قرية السحاجي غرب الموصل».

وأضاف، أن «القرية المستهدفة تعد من خلفيات القطعات (القوات) العسكرية وفيها مواقع التموين والنقل للفرقة إلا أن عناصر التنظيم تسللوا ليلاً وحتى فجر اليوم وتبادلوا إطلاق النار والقنابل اليدوية داخل القرية». وأوضح أن «الجيش قتل اثنين من المتسللين وفرض طوقًا أمنيًا على القرية بحثا عن منفذين آخرين».

وعلى صعيد متصل، ارتفعت وتيرة غارات طيران التحالف الدولي في استهداف تجمعات «الدولة» في مركز مدينة تلعفر غربي محافظة نينوى.

وقال النقيب في الجيش أيوب علي الحمداني، إن «طيران التحالف الدولي استهدف 4 مواقع للتنظيم وسط تلعفر».

وأضاف، «تم استهداف منزلين في حي العسكري، حيث يعتقد بعقد قيادات للتنظيم اجتماعات في أحدهما، كما تم استهداف معمل (ورشة) لتصنيع المفخخات في حي القادسية». وكان الطيران الحربي قد استهدف قرية قبك غربي تلعفر بعدة ضربات جوية، أمس الأول السبت، كما أن الأيام الماضية شهدت ضربات جوية ومدفعية بشكل شبه مستمر.

ويسيطر التنظيم على قضاء تلعفر، الواقع غرب مدينة الموصل، شمالي البلاد، وستكون معركة تحريره هي آخر المعارك لتحرير محافظة نينوى بالكامل.

وأعلنت بغداد، في 10 يوليو/ تموز الحالي، استعادة السيطرة على الموصل، التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق، بعد حملة عسكرية، استمرت قرابة 9 أشهر، بدعم من التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن.

في الموازاة، قصفت الطائرات العراقية، مواقع تنظيم «الدولة» في الجانب الشرقي لقضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، حسب مصدر عسكري.

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش)، إن «مقاتلات وطائرات مروحية بدأت قصفًا مكثفًا لمواقع تنظيم داعش في مناطق العباسي والزوية وكنعوص، تمهيدًا لعملية الاقتحام واستعادة هذه المناطق من سيطرة الدولة».

وأضاف أن «التنظيم استنفر عناصره في الشرقاط بعد تكثيف القصف الجوي على مواقعه». مؤكدًا أن «القوات الأمنية وضعت خططًا لتحرير ما تبقى من الشرقاط بالتوازي مع تحرير قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك».

وتشهد المناطق الشرقية لمحافظة صلاح الدين هجمات متواصلة من قبل مسلحي «الدولة» تستهدف مواقع للقوات الأمنية و»الحشد الشعبي» انطلاقًا من الجانب الشرقي لقضاء الشرقاط الذي لايزال خاضعًا لسيطرة التنظيم.

وقضاء الشرقاط الذي يسكنه نحو 200 ألف نسمة، خضع لسيطرة «الدولة» منذ صيف 2014، واستعادت القوات العراقية الجانب الغربي منه فقط في أيلول/سبتمبر 2016.

في السياق، كشف مسؤول محلي عراقي في محافظة الأنبار (غربًا)، عن هروب 350 مدنيًا من مناطق سيطرة «الدولة» (عنه وراوه والقائم)، غربي الأنبار.

وقال عماد الدليمي قائممقام قضاء الرطبة بالأنبار، إن «350 شخصًا معظمهم نساء وأطفال ومسنون، تمكنوا من الهروب من مناطق عنه وراوه والقائم غربي الأنبار، ووصلوا إلى مكان استقبال النازحين في سيطرة الناظرة شمال مدينة الرطبة (310 كم غرب الرمادي)».

وأضاف، أن «النازحين دفعوا مبالغ مالية لمهربين عن كل شخص 300 دولار، وسلكوا طرقًا صحراوية بغرض الخلاص من سطوة الدولة ومن ظلمهم وإجرامهم».

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر تسيطر على مدينة الرطبة غربي الأنبار، فيما تستقبل تلك القوات بين الحين والآخر أسرًا هاربة من مناطق سيطرة داعش، والتي تعتبر آخر معاقل التنظيم في المحافظة.

وفي بعقوبة، أفادت الشرطة العراقية بمقتل خمسة مدنيين وإصابة تسعة اخرين بانفجار عبوة ناسفة في أحد الاحياء شمال غربي المدينة.

وقالت مصادر الشرطة إن «عبوة ناسفة انفجرت في حي الحديد شمال غربي بعقوبة أدت إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح».

كذلك، ذكرت الشرطة العراقية أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت قرب نقطة تفتيش للشرطة تسببت بمقتل ضابط وإصابة شرطي، غرب بغداد.

وقالت مصادر أمنية، «انفجرت سياره مفخخة يقودها انتحاري قرب سيطرة الحلابسه غربي مدينة الفلوجة مما أسفر عن مقتل شرطي واصابة أحد منتسبي شرطة الأنبار».