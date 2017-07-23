﻿مسؤولون مغاربة يطلبون من سفيرة هولندا عدم منح الزفزافي اللجوء السياسي

الرباط – «القدس العربي»: عبرت سفيرة هولندا في الرباط، عن انزعاجها من اتصال مسؤولين كبار في الدولة المغربية بها، طالبين منها عدم منح ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف المعتقل بسجن عكاشة، حق اللجوء السياسي في بلادها.

وقال موقع «الأول» ان السفيرة ديزري بوينس أخبرت من اتصلوا بها بأن منح حق اللجوء السياسي ليس من اختصاصها. واضاف أن هؤلاء المسؤولين الكبار كانوا في الحقيقة يلتمسون من السفيرة عدم كتابة تقرير لسلطات بلادها يظهر الزفزافي ونشطاء حراك الريف كمضطهدين في المغرب، مما قد يسهل حصولهم على اللجوء السياسي بهولندا.

وأضاف: «يستشف من طلب المسؤولين المغاربة هذا، أن الجهات العليا كانت تفكر في العفو عن الزفزافي ورفاقه، وكانت من خلال مثل هذه الاتصالات، تسعى لعدم تحول هؤلاء النشطاء الذين أصبح لهم تأثير وكاريزما إلى أصوات معارضة في الخارج».