﻿الأمن المغربي يطوق محكمة الحسيمة اليوم خلال مثول الصحافي حميد المهدوي أمام وكيل الملك

الرباط – «القدس العربي»: شهدت المحكمة الابتدائية بالحسيمة صباح أمس الأحد إنزالاً أمنياً كثيفاً وتطويقاً لكل جنباتها، تزامناً مع تقديم الصحافي حميد المهدوي، مدير ورئيس تحرير موقع «بديل»، أمام وكيل الملك (النائب العام) بذات المحكم وأحاط سياج مشكّل من عناصر قوات التدخل السريع والقوات المساعدة بكامل مقر المحكمة الابتدائية وتتواجد قبالته عدة سيارات شرطة محملة بالعشرات من عناصر الأمن.

ومثل المهدوي أمام وكيل الملك، (الى جانب 33 معتقلا) بعد قضائه لـ72 ساعة قيد الحراسة النظرية وتؤازره مجموعة من المحامين من هيئات مختلفة كما يحضر لمؤازرة المهدوي والتضامن معه عدد من النشطاء الحقوقيين ومنهم من قدم من مدن بعيدة بمئات الكيلومترات عن مدينة الحسيمة.

وقرر وكيل الملك إيداع حميد المهدوي السجن المحلي للحسيمة، مع تحديد أول جلسة لمحاكمته، اليوم الاثنين. وقال رشيد بلعلي عضو هيئة دفاع المهداوي «حددت النيابة العامة أول جلسة له بالمحكمة الابتدائية يوم الاثنين 24 يوليو الجاري».

واوضح أن جلسة الاستماع انصبت حول التهم الموجهة له والمتجلية في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بالخطب والصياح في أماكن عمومية». ونفي المهدوي كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً على أن «سبب قدومه إلى المدينة كان من أجل السياحة ومن أجل أداء مهامه الصحافية».

واضاف بلعلي: «تقدمنا بملتمس حفظ الاجراءات وأكدنا للوكيل أن ما ورد في محضر الاستماع وتصريحات المهداوي أمام وكيل الملك لا تحمل أي دليل أو إثبات ضده».

وأثار اعتقال حميد المهدوي قلقاً حول تعامل السلطة مع الصحافيين اثناء مسيرة الخميس في الحسيمة بالاضافة إلى الاعتداء على المصور الصحافي بجريدة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم 24»، عبد المجيد رزقو الذي قصده رجل أمن مباشرة وهو ساقط على الأرض، بعد اختناقه بالغاز المسيل للدموع، وكان يحمل في يده حجراً كبيراً، ثم قام بضربه بقوة على مستوى الكلية اليسرى، ما تسبب في كدمة كبيرة ونجح في توثيق لحظة الاعتداء عليه من طرف الشرطي الذي يظهر في الصورة وهو يحمل حجراً ويتجه مباشرة نحوه.

وذكر رزقو أنه كان يرتدي سترة تميزه كصحافي، ومكتوب عليها صفته بحروف ظاهرة، بالإضافة إلى رقم بطاقته الصحافية، ورغم ذلك توجه نحوه الشرطي الذي يظهر في الصورة، وضربه بقوة بالحجر، ثم انسحب.

وشجبت منظمة «مراسلون بلاحدود» لحرية الإعلام، تعرض الصحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمضايقات من طرف السلطات، أثناء تغطيتم لاحتجاجات الريف.

وقالت ياسمين كاشا، منسقة مكتب مراسلون بلاحدود في شمال إفريقيا: «لاتزال وضعية الصحافيين الذين يتابعون أحداث الريف متدهورة بسبب عرقلة السلطات للتغطية الإعلامية، حيث يعتبرون المنطقة كما لو أنها محضورة على الصحافة المستقلة».

وطالبت «مراسلون بلا حدود» بالإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمن فيهم حميد المهدوي ومحمد الهيلالي الذي حكم عليه بـ5 أشهر حبساً وحسين الإدريسي وناشط آخر يدير صفحة فيسبوكية هو فؤاد السعيدي ومحمد الأصريحي وجواد الصابري وعبد العالي حدو وربيع الأبلق.

وطالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بإطلاق فوري لسراح المهدوي وإعلان بطلان متابعته القضائية وحفظ المسطرة في حقه، وعبر عن «تضامنه مع الموقع الإلكتروني «بديل أنفو» في هذه المحنة الجديدة الماسة بالحريات».

وأدانت جمعية «الحرية الآن، لجنة حماية حرية الصحافة والتعبيرفي المغرب،» اعتقال المهدوي بناء على ذريشعة «تحريض السكان على التظاهر والمشاركة في مسيرة حظرتها السلطات،» وفقا لبيان صادر عن وكيل الملك وقالت في بيان ارسل لـ «القدس العربي» انها «وهي تساند السيد المهدوي وتتضامن معه، تعبر عن رفضها لهذه الرواية الرسمية للوقائع، وتعتبر أن السبب الحقيقي وراء اعتقال هذا الصحافي هو رغبة السلطات في الانتقام منه بسبب نشاطه وتغطيته المستمرة لحركة الاحتجاج في الريف».

وأدانت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين إقدام السلطات المغربية على اعتقال الصحافي حميد المهدوي وشجبت التهم الموجهة إليه بـ «التحريض على المشاركة في تظاهرة ممنوعة وخرق القانون من خلال إلقاء الخطب في الأماكن العامة».

وأشارت اللجنة إلى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، والسفارة المغربية، لم يقوما بالرد على الأسئلة التي بعثتها لهم اللجنة عبر البريد الإلكتروني.

وأدانت «الهيئة الوطنية للدفاع عن المحاكمة العادلة»، اعتقال مدير موقع «بديل-أنفو» واصفة العملية بـكونها جريمة في حق الوطن واستنكرت الجمعية الإعتقال الذي «يدخل ضمن عقاب لرأي حر».