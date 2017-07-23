﻿عائلات المعتقلين: لم ندع لمسيرة يوم عيد العرش في 30 يوليو

الرباط – «القدس العربي»: يحرص قادة حراك الريف، منذ اليوم الأول لاحتجاجاتهم المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر، على تجنب المواجهة مع العرش، ويذهبون أحياناً للحديث عن أوساط نافذة في الدولة والقصر تسعى لخلق شرخ بين الملك والمواطنين، وهو ما ذهبوا اليه في ردهم على دعوات مجهولة، باسمهم، للاحتجاج يوم عيد العرش.

وقال معتقلو «حراك الريف» القابعون في سجن عكاشة في الدار البيضاء أنهم لم يدعوا إلى الخروج يوم 30 تموز/ يوليو «إننا ضد من يدعو إلى أي مسيرة أو وقفة أو احتجاج ليوم 30 يوليو، وإننا منذ بداية الحراك لم نخرج في يوم يتصادف مع عيد رسمي، ولم ندع الجماهير إلى ذلك في يوم من الأيام».

وأشار المعتقلون في بلاغ وزع على نطاق واسع إلى أن من يدعو إلى الخروج في هذا اليوم الذي يتصادف مع عيد العرش، يسعى إلى تحريف مسار «حراك الريف»، «وبالتالي خدمة أعدائنا الذين يسعون إلى إغراق الريف وأبنائه المتابعين بتهم باطلة لا دليل لهم فيها، بينما كانت مطالبنا واضحة وهي مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية».

ونقل عن مصادر أسر المعتقلين انهم أخبروا عائلاتهم بأن هنالك جهات تدفع للإصطدام مع رأس الدولة، وتحاول تأزيم الوضع، من خلال الدعوة إلى الخروج والاحتجاج يوم عيد العرش وانهم أوصوا عائلاتهم والنشطاء بعدم الخروج في ذلك التاريخ، الذي يتزامن وذكرى عيد العرش، واعتبروا أن الجهات التي تدعو للخروج تريد نسف الحراك، الذي بدأ سلمياً واستمر لحدود الآن و»من يدعو إلى الخروج يوم 30 يوليو يريد أن يدخل المنطقة في نفق مغلق».

وعبّرت عائلات معتقلي حراك الريف، عن رفضها التام لدعوات الخروج في مسيرة يوم 30 يوليو. وقال بلاغ صادر عن عائلات معتقلي الحراك الشعبي أن الحراك منذ بدايته تفادى خوض أي مسيرة أو محطة نضالية تصادف هذه المناسبات، وأن «هذه المسيرة تروج لها أطراف مجهولة تسعى إلى تقويض المجهودات والمبادرات الجادة التي تروم إطلاق سراح المعتقلين السلميين».

وكتبت نوال بنعيسى أيقونة الحراك والشخصية القوية التي ما زالت خارج الاعتقال في صفحتها على «الفيسبوك» ان مسيرة الحراك باقية والاحتجاجات مستمرة لكن ليس يوم عيد العرش وقالت مخاطبة ساكنة الريف: «والله شرفتم أرضكم فتحية لكم فلم تخذلوا معتقلينا وقاومتم بشدة إرهاب العصابة يوم 20 يوليو. الجميع شاهد على صمودكم وسلميتكم ،فقد عانينا وتألمنا أطفالا وشيوخا ونساء ورجالا الجميع تذوق ظلم هذه الدولة».

وأضافت: «ستكون هناك طبعا مسيرة فالحراك باق ويتمدد ولكن ليس يوم 30 يوليو فهناك سياسيون يريدون تصفية حسابات سياسية على ظهر الحراك ولم يدركوا بعد أننا شعب ذكي ولسنا قطيعاً…. ستكون هناك مسيرة بإذن الله حاشدة إما ستكون مسيرة نصر وفرح في الريف أو تكون مسيرة غضب ساطع وبسلمية دائما وستكون بعد 30 يوليو».

ووجّه المرتضى إعمراشا، الناشط في «حراك الريف» والمتابع في حالة سراح، دعوة إلى الملك محمد السادس للتدخل لإنقاذ شعبه من «سطوة رجال الداخلية»، وذلك على خلفية الأحداث التي عاشتها يوم الخميس 20 يوليو حيث قامت السلطات بتفريق المتظاهرين بالقوة وعبر استعمال الغازات المسيلة للدموع «أدعو جلالة الملك للتدخل لإنقاذ أبناء شعبه من سطوة رجال الداخلية، لقد صبرنا وسكتنا وتجاوزنا جميعا من أجل الوطن.. لكن المستفيدين إلى الآن هم أعداؤه فقط».

واعتبر المحلل السياسي حسن طارق أن الحراك الذي تشهده منطقة الريف منذ حوالي 8 أشهر هو «وخزة حادة في ضمير الدولة والنخب، وهو بالنسبة للملكية فرصة جديدة لاستئناف مسار الإصلاح السياسي العميق، وللإنصات إلى نداء الكرامة الصاعد مباشرة من قلب المجتمع بعيداً عن نفاق النخب وتكلس المؤسسات».