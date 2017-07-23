﻿فصائل المقاومة تشكل «غرفة اجتماعات مستمرة» وتحذر: التضييق على الأقصى إعلان حرب

غزة ـ «القدس العربي»: حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم أمس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة إجراءاتها بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى، في الوقت الذي دعت فيه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتشكيل قيادة ميدانية موحدة» لتوجيه الهبة الفلسطينية ضد إجراءات الاحتلال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته عقب اجتماع لها في مدينة غزة، تحدث خلاله الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، حيث أكد أنه في حال «استمر الاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسيين لن تبقى فصائل المقاومة صامتة عن هذه الممارسات». وشدد على أن إجراءات الاحتلال كافة تمثل «إعلان حرب» على الشعب الفلسطيني. وقال منذرا «صمتنا لن يطول والعدو هو من يتحمل تبعات عدوانه الهمجي ولن نسمح بتمرير مخططاته». وكشف عن قيام فصائل المقاومة بتشكيل «غرفة اجتماعات مستمرة» لمناقشة ما يجري في القدس، لافتا إلى أنها في حالة اجتماع دائم.

وجددت الفصائل رفض إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى خاصة تركيب «البوابات الإلكترونية»، واستمرار محاولات التضييق على المصلين ومنعهم من أداء الصلاة. وطالبت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس بتحمل مسؤولياتهم تجاه القدس وحماية المسجد الأقصى.

ومن المقرر أن تقيم الفصائل مسيرة جماهيرية حاشدة ظهر غد الثلاثاء، للتنديد بما يحدث في مدينة القدس.

ودعت الجبهة الشعبية إلى ضرورة استثمار الهبة الشعبية المناصرة لمدينة القدس والأقصى، والبناء الإيجابي عليها وتنظيم إدارتها من خلال «البدء الفوري في تشكيل قيادة ميدانية موحدة، لقيادة وتوجيه هذه الهبة» نحو الأهداف الوطنية المرجوة منها. وطالبت بـ»العمل الجدي» على تعزيز صمود أهل القدس ومؤسساتها الوطنية، وتوفير كل المقومات المادية والمعنوية، التي قالت إن من شأنها «رفع وتيرة التصدي للسياسات والإجراءات الاحتلالية التهويدية والتوسعية في المدينة».

ودعت أيضا إلى تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني عبر «نظام سياسي وطني وديمقراطي» يكرس وحدة مؤسساته، وتماسك أداته الكفاحية، وتعزيز صموده وتصعيد مقاومته، وتجاوز كل المخاطر التي تعترض وتتهدد قضيته وحقوقه الوطنية والتاريخية في أرض وطنه». وقالت إن هذا الأمر لا يتأتى إلا بـ «النضال الشعبي الديمقراطي»، ضد كل الأطراف التي تعيق تحقيق ذلك.

الى ذلك شددت لجان المقاومة الشعبية، على أنها لن تسمح بما اسمته «تمرير مؤامرة تهويد القدس». وقالت في بيان لها «لا أنصاف حلول في سيادتنا على الأقصى المبارك، ولن نسمح بتمرير مؤامرة التهويد والسيطرة على مقدساتنا عبر أساليب التضليل المكشوفة».

وفي سياق الفعاليات المنددة بالإجراءات الإسرائيلية، نظمت دائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أمس الأحد، تظاهرة أكدت فيها أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي، بدأت برفض «البوابات الإلكترونية». وشددت دائرة العمل النسائي في الجهاد أن المعركة ستستمر حتى تحريرها ودحر الاحتلال عنها. وحملت الفعالية عنوان «من مرابطات غزة إلى مرابطات القدس: معكم من أجل الأقصى». ورفعت المشاركات لافتات تنادي بنصرة الأقصى، كتب عليها «أقصانا نفديك بدمائنا».