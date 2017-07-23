﻿قلق فلسطيني على حياة منفذ العمليةعقب دعوات وزراء إسرائيليين لإعدامه

غزة ـ «القدس العربي»: دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، كلاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، للاطلاع على وضع الأسير المصاب عمر العبد منفذ عملية مستوطنة «حلميش» المصاب بجراح وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، خاصة مع خروج دعوات من وزراء إسرائيليين للمطالبة بإعدامه.

وأكد حمدونة الذي يدير هذا المركز المختص بمتابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين، على تواطؤ بعض الأطباء الإسرائيليين، وخاصة التابعين لإدارة مصلحة السجون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، ومشاركتهم في التحقيقات التي تجرى مع الأسرى الفلسطينيين واستغلال حالاتهم الصحية وخطورتها.

واعتبر أن هذا السلوك سبق وأن مارسته مع عدد من الأسرى الجرحى، مؤكدا أنه سلوك «مخالف لوثيقة نقابة الأطباء العالمية، ولإعلان طوكيو الذي أقره اتحاد الأطباء في إسرائيل. وحذر من خطورة منع زيارة المحامي المختص بالدفاع عن الأسير العبد منفذ عملية «حلميش»، التي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة رابع بجراح وصفت بالخطيرة، فيما أصيب منفذ العملية وتم اعتقاله.

جاء ذلك بعد أن نقلت قوات الاحتلال الشاب المصاب عمر العبد من مستشفى «بلنسون» الإسرائيلي، لإخضاعه للتحقيق حول عملية الطعن التي نفذها. وستؤثر عملية نقل الشاب العبد للتحقيق في ظل إصابته، على وضعه الصحي، ومن المؤكد أن يصاب بمضاعفات صحية خطيرة.

وكان الشاب (19 عاما) قد نفذ الهجوم بعد اندلاع مواجهات دامية في مدينة القدس، رفضا لـ»البوابات الإلكترونية»، حيث طالب العديد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، بتنفيذ حكم الإعدام به. وأوضحوا أنه لا يوجد أي حاجة لتشريع أي قانون في الكنيست، وأكدوا أن النيابة العسكرية بإمكانها التقديم بطلب لتنفيذ حكم الإعدام للمحكمة العسكرية التي لديها صلاحيات للتداول والبت وتنفيذ الإعدام.

ودعا نفتالي بينيت وزير التعليم والذي يرأس حزب «البيت اليهودي» أمس النيابة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات، وإصدار القرار لتنفيذ حكم الإعدام بالشاب العبد.

وعقب ذلك طالب وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، بتنفيذ هذا الحكم، وقال إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يقول إن النيابة العامة ستعيد النظر في ظروف معينة بعقوبة الإعدام. وأضاف «هذا هو الظرف المعين الذي يجب على الأجهزة الأمنية أن تعيد فيه النظر».

كذلك انضم وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، إلى هذه الدعوات لإعدام منفذ عملية «حلميش». وقال في تصريحات صحافية «في الحالة التي نحن بصددها أعتقد أنه توجد إمكانية لفرض عقوبة الإعدام على المنفذ، وهذا الأمر من صلاحية المحكمة العسكرية».

وسبق أن طالب مسؤولون إسرائيليون بتنفيذ عمليات إعدام بحق أسرى فلسطينيين، ويأتي ذلك في ظل توثيق العديد من عمليات «الإعدام الميدانية» على الحواجز الإسرائيلية، بحق شبان فلسطينيين، نفذتها قوات الاحتلال.