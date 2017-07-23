﻿المستوطنون يحاولون نقل الصراع إلى خارج القدس

رام الله – «القدس العربي»: بينما تقول سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنها تحاول النزول عن الشجرة في موضوع البوابات الإلكترونية وكل الاجراءات الأخرى عند مداخل المسجد الأقصى، جراء الموقف الفلسطيني الحاسم والرافض، نصبت هذه السلطات عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي. كاميرات ذكية كتلك المستخدمة في المطارات، وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية، وتحت الحمراء.

وأكد الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رفضه والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس، للجسور الحديدية الضخمة أمام أبواب المسجد، مشددا على ضرورة عودة الأوضاع الى ما قبل الرابع عشر من يوليو/تموز الحالي، اي قبل وضع البوابات الإلكترونية.

وأعلن الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وخطيب المسجد الأقصى، رفض الفلسطينيين عامة ومرجعيات القدس الدينية بشكل خاص، إجراءات الاحتلال الجديدة والمتمثلة بتركيب جسور حديدية ضخمة وأبواب كبيرة أمام باب الأسباط من المسجد الأقصى.

ورأى أن الاحتلال يبحث عن بديل لحل المشكلة فلجأ الى نصب كاميرات «ذكية» تعلق على الجسور الحديدية، وهي على غرار الكاميرات المنصوبة في شوارع وأزقة القدس القديمة، من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص وأدوات معدنية، والاحتلال هو الذي أخل بالأمن في القدس وليس أبناء المدينة الحريصون على الأقصى، كونه جزءا من إيمانهم ودينهم.

وأضاف ان الاحتلال يعتبر الكاميرات الذكية بدائل للبوابات، والسبب هو أنه يريد أن يخرج من المأزق بكرامة حسب تصوره، ويريد أن ينزل عن الشجرة باحترام ويريد أن يبين أنه ما زال صاحب القرار في القدس والمسجد الأقصى. الموضوع سياسي محض ولا علاقة له بالأمن، وموقفنا في القدس واضح وهو تمسكنا بحقنا في القدس والأقصى، والاحتلال مصيره ومصير إجراءاته إلى زوال».

يأتي ذلك في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال هجومها على المصلين الفلسطينيين في منطقة باب الأسباط على وجه الخصوص، وفي القدس بشكل عام، لمرابطتهم أمام بوابات الأقصى ورفض الدخول إليه عبر البوابات الإلكترونية. ونفذت حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية طالت قيادات من حركة حماس على وجه الخصوص من نواب في المجلس التشريعي وأسرى محررين وغيرهم. واعتقل الاحتلال النائب في المجلس التشريعي من سلفيت عمر عبد الرازق، كما اعتقل شاكر عمارة من مدينة أريحا، ونضال ابو رميلة والأسير المحرر عمر الحنبلي من محافظة نابلس، والأسير المحرر علي لولح من عورتا، والأسير المحرر عبد السلام جمال ابو الهيجاء وعمر الحنبلي من جنين وأشرف دراغمة ومحمود مصطفى مرداوي من طوباس.

ووصلت الحملة إلى مدينة قلقيلية حيث اعتقلت قوات الاحتلال محمد هاشم خضر ومصعب عمر عطية ومعاذ عمر عطية ومحمد بلال فريج وعبد الناصر رابي. وفي الخليل اعتقل الاحتلال الأسير المحرر احمد يسري العويوي من والأسير المحرر الشيخ نضال ابو اسنينة، كما تم اعتقال الأسير المحرر نوح الهشلمون.

وتطور الأمر لتستخدم دولة الاحتلال مستوطنيها في محاولة لتخفيف الضغط عنها في القدس المحتلة، وترهيب الفلسطينيين عامة في الضفة الغربية، خاصة على الطرق المشتركة التي تربط المدن الفلسطينية ببعضها البعض، فأغلق المستوطنون طريق نابلس الجلزون بالاتجاهين. كما أغلقوا شارع 60 وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز على بيوت الفلسطينيين بعد إشعال الإطارات في الشارع الرئيسي.

وأغلق اليهود شارع حوارة جنوب نابلس من دوار بيتا حتى حاجز حوارة وطريق يتسهار ونفذوا أعمال عربدة، وكذلك على مدخل قرية صرة ورشقوا السيارات العربية بالحجارة. وأغلقوا الشارع الرئيس بين قلقيلية ونابلس عند مستوطنة أدوميم ورفعوا الأعلام والرايات الإسرائيلية.

وفي محيط قرية كوبر القريبة من مستوطنة حلميش التي قتل فيها ثلاثة مستوطنين يهود، قام المستوطنون بنصب خيام قرب موقع عسكري للاحتلال شمال غرب رام الله، انتقاماً من الفلسطينيين عقب العملية الفدائية التي نفذت فيها.

واقتحم أكثر من مئة مستوطن المسجد الأقصى من باب المغاربة، برفقة عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات في باحاته، فيما طالبت جماعات يهودية متطرفة، تابعة لمنظمات الهيكل المزعوم، وعدد من الحاخامات الحكومة الإسرائيلية بالتوقيع على اتفاقية لرفع علم دولة الاحتلال على سطح المسجد الأقصى «حتى يثبتوا أنهم استولوا عليه».

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله دول العالم وقواه المؤثرة، خاصة الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل والفاعل لنجدة القدس وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا فيها، الذين يمارس جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه ضدهم أبشع أعمال القتل والتنكيل، والتي كان آخرها جريمة قتل ثلاثة شبان في القدس. وحذر حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في مخططات تهديد وتهويد المسجد الأقصى، وزرع البوابات الإلكترونية على مداخله للتضييق على المصلين فيه ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وكرامة. وأضاف ان العالم بأسره مطالب بوقف انتهاكات إسرائيل، وإلزامها بالكف عن محاولاتها تغيير الوضع القائم في القدس ووقف الاعتداء على المصلين واستفزاز مشاعر المسلمين وجر المنطقة إلى نزاع ديني لن تحمد عقباه. وأكد أن القيادة الفلسطينية تواصل اتصالاتها الدبلوماسية المكثفة لحشد موقف دولي ضاغط لإلزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى. وأضاف «أن الشعب في القدس قال كلمته: لنا السيادة الأولى على مقدساتنا وستبقى القدس القبلة والبوصلة التي تقودنا دائما إلى وحدتنا وإلى تلاحمنا وتشبثنا بأرضنا وبتراثها وبمقدساتها».

واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية «ان استهداف جيش الاحتلال للصحافيين في اعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا هو محاولة للتغطية على إرهابه وقمعه لأبناء شعبنا الذين لبوا نداء الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات». وأكدت أن الجرائم بحق حراس الحقيقة، التي طالت مراسلة فضائية «معا» في بيت لحم ميرنا الأطرش بقنبلة غاز في وجهها، والصحافي في «معا» محمد اللحام بالاختناق بقنابل الغاز، ومصوري وكالة «وفا» في القدس والخليل: عفيف عميرة بعيار معدني في الصدر، ومشهور الوحواح بقنبلة صوت في قدمه، تثبت حاجة الإعلاميين الفلسطينيين للحماية الدولية من احتلال ينتهك كل المواثيق.

وحثت الاتحاد الدولي للصحافيين، وسائر الأطر النقابية على التدخل «لحماية إعلاميينا من بطش إسرائيل، ومحاسبتها على جرائمها التي لا تسقط بالتقادم وسجلها الحافل بالعنصرية والوحشية». ودعت مجلس الأمن الدولي لتطبيق قراره 2222 وما تضمنه من رسائل للدول والمنظمات الإقليمية والمحلية، للاستفادة من الممارسات والتجارب والدروس المتصلة بحماية الصحافيين، وأدانته لكافة أشكال الانتهاكات والاعتداءات ضدهم خلال النزاعات المسلحة، وحثه لاحترام استقلاليتهم المهنية وحقوقهم خلال النزاعات، وإدانته لاستمرار إفلات المعتدين عليهم من العقاب، والدعوة إلى مقاضاتهم.