﻿النظام السوري يسيطر مع حلفائه على مناطق جنوب شرق الرقة

حلب – «القدس العربي» : أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ووحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة «حزب الله» اللبنانية، إن قوات النظام السوري وحلفاءها انتزعوا السيطرة على أراض من تنظيم «الدولة الإسلامية» في ريف جنوب شرق مدينة الرقة معقل التنظيم، وذلك بعد ضربات جـوية استـهدف المنطقـة.

وأضاف المرصد ووحدة الإعلام الحربي أن قوات النظام، تقدمت باتجاه الحدود بين محافظتي الرقة ودير الزور في وقت متأخر الليلة الماضية. وسيطر الجيش أثناء التقدم على حقل نفطي بمنطقة السبخة.

في الموازاة، ذكرت مصادر ميدانية وإعلامية في محافظة الرقة شمالي سوريا، أن «قوات سوريا الديمقراطية» المكونة أساسا من وحدات الحماية الكردية سلمت قبل أيام مناطق في ريفي الرقة الجنوبي والشرقي لقوات النظام السوري، وذلك بموجب «اتفاق العكيرشي» الذي وقع بينهما في 20 حزيران/يونيو الماضي.

وقالت مصادر محلية لـ «القدس العربي»، إن «قوات سوريا الديمقراطية بدأت خلال الأيام الماضية بتطبيق الاتفاق الذي وقعته مع النظام السوري من أجل تسليم مناطق تسيطر عليها في ريفي الرقة الجنوبي والشرقي لميليشيات عشائرية تابعة لنظام الأسد».

وحسب المصادر، أن اتفاق العكيرشي، الذي عقد مؤخرا بين قيادة «قسد» ومسؤولي نظام الأسد، نصّ على تسليم بلدة العكيرشي في شرقي الرقة لميليشيات العشائر التي يتزعمها تركي البوحمد، حيث من المرجح بعد تمركزها في المنطقة ان تبدأ عمليات عسكرية ضد تنظيم «الدولة» بهدف التقدم باتجاه دير الزور.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية، مضر حماد الاسعد: إن «تسليم قوات سورية الديمقراطية قرى وبلدات سيطرت عليها في ريف الرقة بعد انسحاب تنظيم الدولة منها، دليل جديد على التكامل والتكافل بينهما من خلال غرفة العمليات العسكرية المشتركة التي تقع في مدينة عفرين بمشاركة حزبالله وإيران التي تدير العمليـات العسـكرية في شمـال سـوريا».

وأشار خلال حديثه لـ»القدس العربي» إلى أن «اتفاق العكيرشي، الذي بموجبه سيتم تسليم عشرات القرى والمواقع في ريف الرقة سيسهل من مهمة قوات النظام، التي تهدف إلى التقدم في اتجاه ديرالزور، عبر محورين؛ شمالي غربي قادم من ريف حلب الشرقي مروراً بريف الرقة الجنوبي، ومحور جنوبي شرقي، بهدف الوصول إلى مدينة السخنة للالتقاء مع قوات النظام، التي تتقدم من المحور الأوسط القادم من مدينة تدمر، والتوجه بعد ذلك نحو مدينة ديرالزور شمالاً والحدود السورية العراقية بالقرب من مدينة البوكمال شرقاً».

واعتبر أن «اتفاق النظام مع «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة تنازلاً ضمنياً من أميركا عن الجهة الجنوبية لنهر الفرات لصالح النظام وشركائه، فالهدف الثاني للنظام من الاتفاق، هو إرضاء قوات مقاتلي العشائر وعدد من عناصر المليشيا ممن يريدون العودة إلى ديارهم بعد خروجهم منها منذ سنوات».

وأكد الأسعد أن «قوات العشائر تعتبر من أهم القوات المحلية التابعة للنظام في شرقي سوريا، التي تأسست قبل أكثر من أربع سنوات، حيث تتلقى الدعم والتدريب من مليشيا «حزب الله» والقوات الروسية من أجل القتال بجانب قوات الأسد، منوها إلى أن عمليات الاستلام والتسليم جرت سابقاً في محافظة الحسكة عندما قام النظام بتسليم القامشلي وعامودا والقحطانية ومعبدا ورميلان والمالكية والجوادية وحقول النفظ والغاز لميليشيا الـ» pyd» مقابل القتال بجانبه ومساعدته.

يذكر أن قوات «سوريا الديمقراطية» التي تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها، كانت قد أعلنت عبر بيان رسمي أصدره مجلس منبج العسكري، في أوائل شهر آذار/ مارس الماضي، أنه وبالاتفاق مع الجانب الروسي قامت بتسليم قرى بريف منبج تقع على خط التماس مع فصائل درع الفرات التابعة للمعارضة السورية إلى من وصفتها بقوات حرس الحدود التابعة للدولة السورية.

قال ناشطون، أمس الأحد، إن 14 مدنيا قتلوا وجرح العشرات، جراء قصف جوي يرجح أنه روسي على قرية الخضيرة التابعة لناحية عقيربات (66 كم شرق مدينة حماة)، وسط سوريا، وخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأضاف الناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طائرات حربية يرجح أنها روسية شنت غارة على قرية الخضيرة، ما أسفر عن مقتل 14 مدنيا، وجرح نحو 30 آخرين، دون ذكر تفاصيل إضافية.

من جانبه أشار المجلس المحلي لبلدة عقيربات، على صفحته في موقع «فيسبوك»، أن خمسة أشخاص، أربعة منهم من عائلة واحدة، قتلوا، فيما أصيب عدد آخرين جراء القصف الذي طال القرية.